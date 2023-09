Marokkaanse Amsterdammers geschrokken door zware aardbeving, inzamelingsacties opgetuigd

De Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam reageert geschrokken op de heftige aardbeving in Marokko afgelopen nacht. Twee moskeeën zijn bezig met het optuigen van een grootschalige inzamelingsactie en ook raadsleden en burgemeester Halsema tonen hun medeleven. Op het stadhuis is de Marokkaanse vlag halfstok gehangen.

Bij de aardbeving in het zuiden van Marokko zijn vannacht ten minste 800 doden gevallen. Met een kracht van 6,8 op de schaal van richter is een van de meest dodelijke bevingen die het land de afgelopen eeuw heeft getroffen. De schade in het rampgebied is enorm en het dodental loopt ieder uur verder op.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich in het Atlasgebied, zo'n 70 kilometer ten zuiden van de historische stad Marrakesh. Door de flinke diepte van de beving waren de schokken tot in Spanje en Portugal voelbaar.

Inzamelingsactie

Het nieuws raakt ook de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. Velen van hen maken zich zorgen over familie en vrienden die in het rampgebied wonen. Moskee Al Houda in Noord organiseert, in samenwerking met de moskee aan de Postjesweg, een grote bijeenkomst. "De situatie is heel triest, we zijn enorm geschrokken", zegt de voorzitter van Stichting Moskee Al Houda tegen AT5.

De bijeenkomst staat voor morgenmiddag 13.00 uur gepland in de moskee in Noord, waarbij samen met de gemeenschap wordt gekeken hoe er het beste hulp kan worden geboden aan de slachtoffers in Marokko.