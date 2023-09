Amsterdam aA nl Woede over renovatie drijvende tuinen in Amsterdam-Oost: "In één klap verminkt"

Ze liggen er al ruim twintig jaar: de drijvende tuinen in het Oostelijk Havengebied van de in 2009 overleden kunstenaar Robert Jasper Grootveld. De gemeente heeft een bedrijf ingehuurd om de tuinen te restaureren, maar volgens kunstenaar en vlottenbouwer Rob Schrama wordt de nalatenschap van Grootveld door verkeerde keuzes in 'één klap verminkt'.

Het doet Rob Schrama pijn aan de ogen. De vlotten waarop de tuinen in de Entrepothaven drijven zijn ingepakt met tientallen meters zwart gaas. Het moet de blokken van piepschuim bij elkaar houden die ooit door Grootveld ambachtelijk met gaas en visnetten zijn dichtgeknoopt. "Je gaat ook niet met een grote verfroller een schilderij van Rembrandt restaureren. Dat doe je met handwerk. Dat is duurder maar je bent het eigenlijk verplicht. Want het is cultureel erfgoed."

Foto: drijvende tuinen - NH/AT5

Schrama heeft namens de 'Vlottenbouwers van Amsterdam' aangeboden de drijvende tuinen te restaureren in de geest van Grootveld. "Dat vond de gemeente Amsterdam te duur. Ze hebben een bedrijf ingehuurd om alles op een snelle en goedkope manier te restaureren. Met vervuilende producten en materialen."

Foto: drijvende tuinen - 'Vlottenbouwers van Amsterdam"

Volgens Schrama laat het aangebrachte gaas nu al los − hij heeft foto's om het te bewijzen − en zijn de palen en planken die voor de restauratie worden gebruikt hartstikke giftig. "Alle planken die er groenachtig uitzien zijn geïmpregneerd met gif. Dat mag niet. En zeker niet op de tuinen van Robert Jasper Grootveld. Vlottenbouwer Sjarifah Meijerman is nog in de leer geweest bij Grootveld. "De onderwaterwereld is het allerbelangrijkste. Die wordt vergiftigd. En dat moet niet mogen. Om dat dit hier zo te doen vind ik een grote schande. Dat maakt me boos en heel verdrietig."

Foto: drijvende tuinen - NH/AT5

In oktober vorig jaar hebben Schrama en zijn mede-vlottenbouwers een gesprek gehad met stadsdeel Oost en het bedrijf dat de klus heeft gekregen, Nautilus-eco Solutions. Volgens Schrama hebben ze tijdens dat gesprek uitgelegd dat de huidige werkwijze niet overeenkomt met de bouwprincipes van Grootveld en alleen maar schade zal berokkenen. Schrama heeft zijn hulp aangeboden. "Maar ze hebben er gewoon niets mee gedaan. Ze gaan gewoon door op hun eigen weg. Het staat op de website van de gemeente aangeprezen als een geweldig stuk cultureel erfgoed, maar ze vertikken het gewoon om dit culturele erfgoed te restaureren zoals het hoort."

Reactie stadsdeel Oost: 'Op dit moment zitten er bij drie van de vijf eilanden, die in eigendom zijn bij de gemeente, gaten in het net, waardoor het piepschuim, dat het drijvend vermogen aan het eiland geeft, blootligt en afbrokkelt. Het losse piepschuim komt in het water terecht en dit is zeer ongewenst voor vogels, vissen en andere diersoorten. De gemeente stelt de veiligheid en de natuurwaarde voorop daarom is het van belang om per direct iets te doen aan de milieuschade. Dit heeft nu prangende prioriteit. Om die reden is er gekozen voor Nautilus-eco Solutions. Zij zijn gespecialiseerd in duurzame groene constructies ín en op het water. Het hout is geïmpregneerd voor schimmels, bacteriën en hout-etende insecten. Zodat deze organisme het hout niet kunnen aantasten. Het impregneren heeft voor andere diersoorten geen schadelijk effect'