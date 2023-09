Aalsmeer aA nl Kijk terug: 160 kleurrijke boten strijden tegen elkaar tijdens 37e Aalsmeerse Pramenrace

De Pramenrace in Aalsmeer zit er weer op, en deze bloedhete 37e editie was er eentje vol kleur, spanning en vooral veel plezier. NH was er natuurlijk bij.

Voor de 37e keer in de geschiedenis nam een kleurrijke stoet pramen het vanmiddag in Aalsmeer tijdens de Pramenrace tegen elkaar op. Wat begon als een wedstrijd met drie deelnemers op de Westeinderplassen, is uitgegroeid tot een waar volksfeest waarvoor heel Aalsmeer enthousiast uitloopt. Begon met een grap In de beginjaren was de Pramenrace een stuk rustiger dan dat het nu is. Waar de race toen vooral om het racen ging, is het tegenwoordig een groot spektakel waar iedereen aan mee wil doen. Het begon allemaal met een grap. Waarbij een groep vrienden in 1987 besloten om tegen het bloemencorso te rebelleren. Henk, Hans, Peter en Henk-Willem vonden de bloemencorso geen feest meer voor de Aalsmeerders. "Toen hebben wij bedacht dat het wel aardig was om met een praam en een oude motor mee te doen", vertelt een van de vrienden. De eerste pramenrace was een feit en de vriendengroep, ook wel bekend als 'de dippers' wonnen de eerste race met een oude penta motor. Sindsdien wordt de pramenrace ieder jaar gehouden in Aalsmeer en vond vandaag alweer de 37e editie plaats. Tekst gaat door na de foto.

Pramenrace Aalsmeer 2023 Laurens Niezen / NH Nieuws

Pramenrace Aalsmeer 2023 Laurens Niezen / NH Nieuws

Pramenrace Aalsmeer 2023 Laurens Niezen / NH Nieuws

Pramenrace Aalsmeer 2023 Laurens Niezen / NH Nieuws

Pramenrace Aalsmeer 2023 Laurens Niezen / NH Nieuws

Hitte Dat het vandaag erg warm was, mocht de pret niet drukken in Aalsmeer. "Het is echt warm vandaag, maar we vinden genoeg verkoeling," vertelt een van de bezoekers. Ook een barman die vandaag in Aalsmeer aan het werk is, heeft er geen probleem mee: "We proberen iedereen van het lekkerste drinken te voorzien, met een gezellig barretje. Op een dag als vandaag moeten we het gewoon pakken."

360 graden video van de Pramenrace Wil je nog meer zien van de 37e editie van de pramenrace? Op ons YouTube kanaal vind je een 360 video. Deze is hier te vinden.