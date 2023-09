Dam tot Damlooporganisatie zoekt week voor evenement nog 80 vrijwilligers

Er zijn net zoals de afgelopen jaren verschillende evenementen dit weekend: er wordt gefietst, gewandeld én hardgelopen. Daarnaast is er weer de Mini Dam tot Damloop voor kinderen. Het is een megaklus voor de organisatie, die bij elkaar 1.100 vrijwilligers nodig heeft. Verreweg het grootste gedeelte daarvan is dus al ingevuld. Maar die laatste 80 zijn ook nodig, zegt Mijderwijk.

"Het is af en toe hard werken", vertelt ze. "Bij de Fjoertoer in Egmond stonden we Snelle Jelles uit te delen, en dan moedig je meteen de mensen aan. Bij de fietstoer hebben we geholpen met stempels zetten. Dan zie je de smile van die mensen die op dat moment aan het hardlopen of fietsen zijn... daar doe je het voor."

Damloop (nog) niet in gevaar

Ze komt na een aantal jaar helpen elke keer bekenden tegen onder de vrijwilligers. "Echt heel gezellig, je leert steeds meer mensen kennen. Het is een flinke groep, je staat altijd wel even te babbelen." Ze hoopt dat er nog wat mensen zijn die zich op het laatste moment aanmelden: "Het zou zo zonde zijn als zo'n evenement niet door kan gaan omdat er een tekort is aan vrijwilligers."

Daar hoeven we voor deze editie van de Dam tot Damloop nog niet bang voor te zijn. Mijderwijk: "Het evenement gaat gewoon door, in het uiterste geval moet je uitzendkrachten gaan inzetten. Maar de Damloop kunnen we alleen organiseren als we de kosten niet te hoog laten oplopen. Wordt het te duur, dan houd je het niet vol op lange termijn."

Aanmelden kan via deze link. Bekijk hieronder een compilatie van de Dam tot Damloop van vorig jaar.