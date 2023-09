Verbrand historisch goudbehang gerestaureerd en teruggeplaatst met uniek ophangsysteem

In de Regentessenkamer van het voormalige Groot Weeshuis in Enkhuizen is een deel van het historische goudleerbehang gerestaureerd en teruggeplaatst. Ook heeft er de afgelopen maanden een pilot gedraaid voor het toepassen van een speciaal ophangsysteem voor het gerestaureerde behang. Tijdens de Open Monumentendagen presenteren specialisten het goudleerbehang.

Bij een brand in 1996 is het goudleerbehang in het pand, nu museum Sow to Grow, beschadigd geraakt. "Door het bluswater is er ontzettend veel schade ontstaan", vertelt conservator Aniek Bakker van de gemeente Enkhuizen. Een paar jaar na de brand is het goudleer van de wand gehaald.

In samenwerking met een restaurator startte er een conserveringshandeling. Door onenigheid over de opdracht is het nooit voltooid en de vellen kwamen op de zolder te liggen. "Toen is het eigenlijk een beetje vergeten. Dat was in de tijd dat het pand in handen was van de gemeente".

Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor restauratie

Hoewel het pand inmiddels niet meer in het bezit is van de gemeente, nemen zij toch de verantwoordelijkheid voor het restaureren van het beschadigde behang. Zo stellen zij 20.000 euro beschikbaar om bij te dragen aan de restauratie.

"Wij doen ons best om de stijlkamers weer in ere te herstellen. Het behang is onderdeel van de rijke historie van Enkhuizen. Ik ben blij dat straks geïnteresseerde mensen het gerestaureerde behangsel weer kunnen zien en hoop dat ze naar het museum gaan," laat burgemeester Eduard van Zuijlen weten.

Speciaal ophangsysteem

Het project, in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), was een proef om een behandelingsmethode en een speciaal ophangsysteem te testen. "In monumenten is het klimaat vaak niet stabiel", vertelt restaurator Martine Postuma de Boer. Dit zorgt ervoor dat het leer op de wand kan uitzetten en kan krimpen. "Na verloop van tijd scheurt het behang dan eigenlijk van de muur af."

Hiervoor moest dus een oplossing komen. Het unieke ophangsysteem is ontwikkeld door Godfried Brands en zorgt ervoor dat het goudleer vlak hangt en tegelijkertijd in alle richtingen kan bewegen als de luchtvochtigheid schommelt.

Ook is het systeem tijdens de pilotfase getest met een speciaal daarvoor ontwikkeld monitoringapparaat. "Met acht verschillende sensoren hebben we een jaar lang de klimaatwisselingen waargenomen en dat hebben we gekoppeld aan de bewegingen in het leer."