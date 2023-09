Achtervolging in Obdam na doorrijden aanrijding: meerdere auto's geramd

Vanavond heeft er een achtervolging plaatsgevonden in West-Friesland. Na een aanrijding op de N194 vluchtte de automobilist waarna een achtervolging volgde en meerdere voertuigen werden geramd.

De verdachte is aangehouden door de politie en de weg werd afgesloten voor het verkeer. De politie is een onderzoek gestart.

