Jouw Haarlem wil fietsers 'opvoeden' om in garage bij Houtplein te parkeren

Het pas heringerichte Houtplein met een grote busoverstapplaats is in no-time na de opening overspoeld door gestalde fietsen. Dat terwijl bij bouwplannen rekening was gehouden met de toestroom van forenzen, er is namelijk om de hoek een fietsparkeergarage. Toch wordt die nog niet echt gevonden, constateert de lokale partij Jouw Haarlem.

"We hebben daar de eerste week na de heropening van het Houtplein mensen op aangesproken", vertelt raadslid Arwen Scholten. "Sommigen weten niet eens waar die lijnen voor bedoeld zijn." De lokale partij maakt zich al langer druk over de toegankelijkheid van de stad, zeker door het wildparken van fietsen.

Zichtbaarheid fietsenstallingen

De gemeente Haarlem is al van plan om meer fietsstallingen in de stad te openen, zoals ook in de kelder van het voormalige V&D-pand aan de Gedempte Oudegracht. De zichtbaarheid van de bestaande en nieuwe stallingen vraagt nog wel aandacht. Ook bij het Houtplein om de hoek aan de Tempeliersstraat is nu zo'n garage. "En er staan inderdaad borden, maar de mensen die wij gesproken hebben wisten niet van het bestaan ervan."

Het liefst ziet Scholten dan ook dat er meer stewards worden ingezet, om bij nieuwe situaties zoals op het Houtplein of bij de opening van een nieuwe fietsenstalling een paar maanden stewards in te zetten. "Die kunnen dan vriendelijk mensen wijzen op de stalling en ze ook aanspreken als de fietsen fout geparkeerd staan. Want het kan toch niet zo zijn dat wij daar als raadsleden telkens moeten gaan staan."

Onveilig

Een motie over de inzet van stewards is voor de zomervakantie aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad. Maar het college van burgemeester en wethouders ziet niet de noodzaak van het inzetten van stewards op het Houtplein. Wel is toegezegd dat handhavers wat vaker op het Houtplein zullen rondlopen.

"Maar wij zullen de situatie toch ook echt zelf in de gaten blijven houden en foto's blijven maken. Het is gewoon onveilig, al die fietsen dwars op de stoep geparkeerd. Zeker met al die bussen."