Tram ontspoord in Amsterdam, op meerdere lijnen omleiding

Op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam is aan het begin van de avond een tram ontspoord geraakt. Naast tram 17 moeten daardoor de trams 2, 12 en 13 korte tijd omrijden.

Een woordvoerder van het GVB laat weten dat het nog niet duidelijk is hoe de tram uit de rails is gereden. Personeel van het GVB doet onderzoek naar de oorzaak. Ook is onduidelijk hoeveel tijd de herstelwerkzaamheden in beslag gaan nemen.