Politie zoekt man die verdacht wordt van ontvoering en gewelddadige diefstal

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van ontvoering, een gewelddadige diefstal en afpersing in Landsmeer. Dat meldt de politie in een persbericht.

Foto: De verdachte - Politie

In de avond en nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juni werd een 24-jarige man uit Amsterdam in een woning aan de dorpstraat in Landsmeer door twee mannen vastgehouden en geslagen. Het slachtoffer moest zijn pinpas en pincode afgeven, waarmee later die nacht meerdere malen is gepind in Amsterdam. Beelden De verdachte is op camerabeelden te zien wanneer hij met de pinpas van het slachtoffer pint op de overtoom in Amsterdam. Tekst gaat onder de beelden verder

