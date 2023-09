Amsterdam aA nl Gesteggel over steiger bereikt opnieuw climax in rechtszaal: "Het had opgelost kunnen zijn"

De grote en populaire steiger aan de Borneokade is al jarenlang een punt voor discussie. Mag er gezwommen worden, of niet? Het lijkt misschien iets kleins, maar het heeft al geleid tot rechtszaken. Vandaag stonden voor- en tegenstanders opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank.

Foto: Snapshot Video 197887 (01:11)

Op deze snikhete dag is de steiger aan de Borneokade een populaire zwemplek. Enkele kilometers naar het Zuiden werd in de rechtbank aan de Parnassusweg over de gang van zaken van de afgelopen jaren gesproken. De eisers, een stel dat woont in een woonboot aan de kade, zijn de overlast die zwemmers veroorzaken zat. "Mijn cliënten begrijpen heel goed en dat hebben ze ook aangegeven, dat mensen het prettig vinden om te zwemmen", aldus advocaat Paulien Willemsen. "Alleen de voorziening die er nu is, is veel te groot en leegt veel druk op hun plek, op hun boot. Als het mooi weer is komt de wind uit het oosten en al het lawaai komt dan terecht op hun boot." Petitie Het is een populaire zwemplek op warme dagen en met name het aantal zwemmers dat komt is te groot volgens de eisers. Zij willen, al jaren, dat de steiger kleiner wordt omdat er nu te veel geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Tegenover hen staat vrijwel de hele buurt, die vooral pleiten voor het behoud van zwemplek. Een petitie werd ruim vijfhonderd keer ondertekend en ook werden brieven geschreven naar de rechtbank waarin gepleit werd voor behoud.

Foto: Snapshot Video 197887 (01:42)

Op deze bloedhete septembermiddag vandaag was weer goed te zien dat de steiger grote populariteit geniet. Zwemmers erkenden dat het zwemmen best voor overlast kan zorgen, maar hopen vooral dat het in de toekomst mogelijk blijft. "Ik vind het vervelend voor deze mensen, maar ik vind het ook vervelend voor de mensen die genieten van het water hier als zij hier niet meer kunnen zwemmen", vertelt een vrouw. "Je zou het samen moeten kunnen oplossen." Een ander vult aan: "Water draagt natuurlijk heel ver, dus als je mensen hebt die zwemmen dan zul je dat horen. Ik denk dat het moeilijk wordt om dat tegen te gaan." Fatsoen In de rechtbank werden verschillende juridische punten behandeld, maar de eiser had vooral het idee dat er in een eerder stadium al wél een plan lag dat in samenspraak met een grote groep bewoners werd gesteund. Dat verweet ze de gemeente: "Het had opgelost kunnen zijn en dat had niets met juridisch te maken. Dat had met fatsoen en met luisteren naar je bewoners te maken gehad. Dan had iedereen kunnen zwemmen en dan hadden we een beetje rust gehad. Dan was het opgelost geweest." Ook advocaat Willemsen gaf aan dat er te weinig is gedaan met eerdere gesprekken. "Er zijn ook heel veel gesprekken met de gemeente geweest, participatietrajecten, waarin mijn cliënten er samen met de buurt uitkwamen", geeft zij aan. "Eigenlijk werd vastgesteld dat het een buurtvoorziening moest zijn, dus veel kleiner. Dan zouden al deze problemen zich niet hebben voorgedaan." Of er straks daadwerkelijk nog steeds gezwommen kan worden bij de steiger van Borneokade zal over zes weken blijken. Dan doet de recht uitspraak.