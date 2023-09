Groot lichtkunstwerk uit Rotterdam op dak Rijksmuseum gehesen

Sinds vandaag is er op het dak van het Rijksmuseum een opvallend lichtkunstwerk te zien. De dertien letters, die samen de woorden Breathe, Walk, Die vormen, zijn normaal gesproken in Rotterdam te zien.

Het kunstwerk is namelijk onderdeel van de collectie van het Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Dat museum is vanwege een grote verbouwing al vier jaar dicht. Een aantal topstukken uit de collectie van het Boijmans kan daarom voor een paar maanden in een tentoonstelling van het Rijks uitgestald worden.

Levensloop

Waaronder dus Breath, Walk, Die, een kunstwerk dat is ontworpen door de Zwitserse kunstenaar Ugo Rondinone. De woorden staan symbool voor het thema van de tentoonstelling, vertelt Casper van der Kruit van het Rijksmuseum. "Bij het uitkiezen van de kunstwerken van het Boijmans Van Beuningen hebben we niet zomaar voor de bekendste stukken gekozen. Deze tentoonstelling gaat over de levensloop van mensen, van de wieg tot de dood. Je ziet eigenlijk hoe mensen uit verschillende tijden daar naar keken."

In de tentoonstelling zijn moderne, maar ook eeuwenoude kunstwerken te zien. Er hangt ook werk van wereldberoemde kunstenaars als Vincent van Gogh, Jeroen Bosch, Pieter Bruegel, Edvard Munch en Salvador Dalí.

De tentoonstelling opent op 29 september en loopt tot en met 14 januari.