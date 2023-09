Blauwalg bij stadsstrand Hoorn: zwemmen tijdelijk afgeraden

Blauwalg is volgens de gemeente Hoorn opgedoken in het water bij het stadsstrand. Zwemmen wordt dan ook afgeraden in verband met het verminderde waterkwaliteit. "Je kunt naar het stadsstrand komen om te recreëren, zonnen op het strand, wandelen op de paden en spelen op het speelschip", schrijven ze in een persbericht.

Honden uit het water

Wie ermee in contact komt, kan hoofdpijn, maag- en darmklachten en geïrriteerde ogen krijgen. Soms zijn de klachten ernstiger. "Zwem je toch bij het stadsstrand, douch je dan thuis goed", adviseert de gemeente. Ook honden kunnen klachten krijgen, daarom wordt er geadviseerd om ze uit het water te houden.