Wie haalt het einde van Aalsmeerse Pramenrace? Jonge teams worstelen met Penta-motoren

Nu het tijdens de Aalsmeerse Pramenrace verplicht is om met een Penta te varen, is er een ware run op de oude motoren ontstaan. Maar met alleen een Penta ben je er nog niet. Veel jonge teams moesten de afgelopen tijd hard oefenen om hun oudje aan de praat te krijgen én houden. En dan moet je ook nog een route met opdrachten varen.

Het team van Sannah (21) en Isa (24) had vorig jaar nog een ervaren mannelijke kapitein, maar vaart dit jaar voor het eerst zelf met de Penta. "Ik durf het niet", geeft Isa toe. "Dus we hebben nu twee hele stoere meiden die het gaan doen."

"Als het misgaat, gaan we eerst kijken of we hem kunnen maken"

De meiden vinden het varen met de Penta tot nu toe best pittig. "Je kan alleen vooruit en achteruit [...] Het is vooruit en achteruit roeren", legt Isa uit terwijl ze met haar handen bewegingen maakt alsof ze achter het fornuis staat.

Vorig jaar heeft hun Penta het tot halverwege volgehouden, maar de meiden zijn ervan overtuigd dat ze later vanmiddag de finish bereiken zónder hun back-up buitenboordmotor te hebben gebruikt. Mochten ze die toch nodig hebben, wordt het team dit jaar gediskwalificeerd. "Maar we gaan sowieso eerst kijken of we de Penta kunnen maken."