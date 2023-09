Superhelden van Amerikaans showworstelen veroveren Beverwijk

Beverwijk kon gisteravond kennismaken met de superhelden van het Amerikaanse showworstelen. Poppodium Toos transformeerde in een strijdtoneel voor dit theatrale spektakel. Volgens organisator Rico Meijer was dit slechts een voorproefje van wat komen gaat. "Mijn missie is om worstelen in Nederland groots te maken."

Foto: Jackie, SheHulk - Publiciteitsfoto

Het Amerikaanse showworstelen bracht illustere namen voort als Hulk Hogan, The Rock en 'Stone Cold' Steve Austin. Inmiddels heeft dit spektakel ook voet aan de grond gekregen in Europa. Het is een spektakel waar zowel mannen als vrouwen meedoen, zo kwam onder meer de zogenaamde SheHulk naar Beverwijk. Kijk hier naar de video die verslaggever Henk Tijbosch maakte. Tekst gaat verder onder de video.

Amerikaans showworstelen - NH Nieuws

"Het is een oeroud verhaal over kwaad tegen goed met echte helden, schurken, een flinke dosis drama afgetopt met indrukwekkend stuntwerk", legt Meijer uit. "Je kijkt naar een live soap waar dingen gebeuren, waarin wordt gespeeld met de psyche van de mens. We nemen mensen echt mee in een achtbaanrit." Meijer hoopt de sport meer bekendheid te geven. "Ik wil dat het normaal wordt dat je dit op een braderie ziet. Het komt allemaal nep over, maar GTST is ook niet echt. En hoeveel mensen kijken daar ieder avond naar? De mensen hebben behoefte aan theater en drama!"