Modderstroom verwoest Griekse B&B van Jolanda en Peter: "Het is onwerkelijk"

In 2021 vertrok het stel naar het vissersdorpje Kilada en opende een jaar later hun 'Villa Hylas'. Het avontuur was te zien in het programma 'Ik Vertrek'. Waar dat avontuur voor veel mensen faalt, werd het voor Jolanda en Peter een succes: de verblijfplaats scoort torenhoge reviews en naar eigen zeggen zit het altijd tjokvol.

Tot afgelopen dinsdag, toen een modderstroom alles vernietigde. "Het is absoluut onwerkelijk. In drie suites verbleven gasten. We verwachtten wel veel regen, dat hadden we gehoord. Aan het einde van de middag begon het verschrikkelijk te regenen, zo hard had ik het nog nooit gezien. Het water liep het erf al op. Toen het 3 centimeter onder de drempel van de laagst gelegen suite kwam schrokken we al. Het ging zo snel."

"We hadden niet gezien dat het land achter ons al vol water stond. Een énorme knal volgde. De vier meter hoge poort van het erf knalde uit zijn spoelingen. Toen kwam er een modderstroom binnen, dat was gewoon onwerkelijk. Als een speer ben ik naar het huis gerend en heb ik de ramen opengegooid. 'Het water moet weg', dacht ik."

Alles kwijt

"We zijn naar de laagst gelegen suite gerend om de twee mannen die daar verbleven te helpen. Met hun koffer moesten ze uit het raam klimmen. Gasten uit andere huisjes gooiden hun deuren open en riepen naar ons: 'Kom hierheen, kom hierheen!', vanaf dat moment hebben we het over ons heen laten komen. Alles hebben we voorbij zien drijven. Koelkasten, tafels, stoelen. Vier uur lang hebben we gewacht tot het weer licht werd. We konden niets doen. Het water moest eerst zakken."

"De volgende dag werd duidelijk dat we alles kwijt waren. De gasten zijn naar andere locaties of naar huis gegaan, wij hebben vrienden gebeld om te vragen of ze ons alsjeblieft kwamen ophalen. In dat huis verblijven we nu."

"Het is nu de derde dag, we zijn alleen maar aan het modderscheppen. We hebben geen elektriciteit dus de waterstofzuigers werken op een noodaggregaat. Het is alsof je bij iemand anders aan het werk bent, dat dit niet ons huis is. Maar dat is het wel."

Dankbaar

"We zijn enorm dankbaar voor alle hulp van de lieve mensen om ons heen. De mensen hier zijn lief, maar ook vanuit Nederland krijgen we hulp. Mijn zus heeft een doneeractie op poten gezet. We weten nog niet wat de instanties en verzekering hier gaan doen. Ik vraag me af of alles net zo goed is geregeld als in Nederland."

Het stel hoopt, mede omdat ze helemaal geen inkomen meer hebben, over twee weken weer open te kunnen. Of dit gaat lukken is naar eigen zeggen nog maar afwachten. De doneeractie is door middel van deze link te vinden.