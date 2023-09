Wetenschappelijk onderzoek naar hitte in woningen: "Het is hier binnen 30 graden"

Met de hitte van de afgelopen week is het niet alleen buiten erg warm, maar stijgt bij veel Amsterdammers ook het kwik binnenshuis. Maar hoe warm wordt het dan precies? Daar doet het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) samen met Wageningen Universiteit & Research (WUR) onderzoek naar.

Dat het in Amsterdamse bovenwoningen in de zomer warm wordt, lijkt een open deur. Maar volgens onderzoeker Arthur Maas is in Europa nooit wetenschappelijk onderzocht hoe warm het in woningen dan precies wordt.

In honderd Amsterdamse woningen wordt drie jaar lang iedere vijf minuten de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten. De onderzoekers willen er met het onderzoek achter komen op welke plekken het in de stad het heetst wordt en waar je juist verkoeling kunt vinden, niet alleen buiten, maar ook in huis.

Weerstations

WUR en AMS Institute doen al langer onderzoek naar hitte in Amsterdam. Al tien jaar verzamelen 24 weerstations in de stad gegevens over de buitentemperatuur. Dat onderzoek is nu dus uitgebreid naar de temperatuur binnenshuis.

Maas: "Er zijn echt verschillen tussen wijken in de stad. De eerste bevindingen zijn ook dat wijken die breder zijn opgezet en waar meer groen is, dat daar ook de woningen koeler blijven. Bijvoorbeeld in Amsterdam Noord zal je zien dat de woningen koeler blijven dan in het centrum."

Onderzoeksresultaten

Amsterdammers die de onderzoekers een handje willen helpen kunnen tot en met vandaag via deze link een foto van hun thermostaat insturen. De onderzoeksresultaten worden over twee jaar verwacht.