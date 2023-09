Even hemels, maar met nieuwe naam: de Hemelse Pannenkoek heet nu Het Witte Huis

Restaurant de Hemelse Pannenkoek aan de Zeeweg in Overveen heeft een nieuwe naam en heet weer Paviljoen Het Witte Huis. Wéér, want dat was ook de originele naam van het restaurant tussen 1933 en 1988. Gelukkig voor kinderen blijven de pannenkoeken wel gewoon op het menu staan.

Veel mensen in de regio kennen het kenmerkende witte restaurant aan de Zeeweg in Overveen. Afgelopen decennia wisselde het van veel eigenaren en en dus ook van naam. In 2019 kwam de huidige eigenaar Mark Paap erin, laat zijn moeder Inge Paap aan de telefoon weten. Ze helpt haar zoon in het restaurant.

In ere hersteld

"We wilden niet meteen na de overname de naam veranderen. Je moet eerst maar eens even starten. Ook kwam corona er nog even tussendoor waardoor we tijd hadden om in de historie te duiken", legt Inge uit. Zo kwamen ze erachter dat het witte gebouw vanaf de opening in 1933 tot en met 1988 Paviljoen Het Witte Huis heette. Dus werd die naam in ere hersteld.

Pannenkoek

Maar dat betekent niet, gelukkig voor de kinderen, dat de pannenkoeken gaan verdwijnen. Ook is de familie Paap niet bang dat gasten wegblijven. Integendeel, volgens Inge kennen veel gasten die naam ook nog wel van vroeger.

Telefoontje

Ze hebben in Overveen overigens nog geen telefoontje ontvangen van dat andere wereldberoemde Witte Huis aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Inge lachend: "Nee, er was wel een klant die zoiets associeerde, maar de telefoon is nog niet gegaan. Maar bij ons staat er ook paviljoen voor, dus dat scheelt."