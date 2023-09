Zoontje Joey Veerman krijgt dezelfde naam als Frenkie de Jong, voor wie hij vlak daarvoor inviel bij Oranje

Het was voor Joey Veerman een avond om nooit meer te vergeten. De Volendamse voetballer viel in bij het Nederlands elftal tegen Griekenland (3-0 winst) en werd vlak na de wedstrijd vader. Bijzonder detail is dat hij als invaller voor Frenkie de Jong binnen de lijnen kwam en zijn pasgeboren zoontje de naam Frenkie draagt.

Direct na de wedstrijd moest Veerman naar het ziekenhuis in Eindhoven racen. Hij hoorde van de teamarts dat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. De 24-jarige middenvelder was op tijd om zijn vrouw Chantalle Schilder bij te staan en de geboorte van zijn zoon bij te wonen. Vanwege de geboorte is Veerman vandaag afwezig bij het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland.

Voor Veerman was het zijn tweede wedstrijd in het Nederlands elftal. De speler van PSV kwam in de 77ste minuut binnen de lijnen voor Frenkie de Jong. Het is onbekend of Veerman zijn zoontje ook heeft vernoemd naar de speler van FC Barcelona. De naam Frenkie is de laatste tijd wel behoorlijk in populariteit gestegen in Nederland. De kunsten die oud-Ajacied Frenkie de Jong op het voetbalveld vertoond zullen daar ongetwijfeld aan bijdragen.