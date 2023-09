Lantaarnpalen midden op Larense stoep eindelijk verplaatst: "Fijn dat er snel gehandeld is"

Twee lantaarnpalen midden op de stoep in Laren waren enkele weken een doorn in het oog van een aantal Laarders. Slechtzienden, blinden en mensen in rolstoel konden er daardoor moeilijk langs. Maar de gemeente heeft de lantaarnpalen weggehaald en nieuwe palen op een betere plek gezet, tot opluchting van de slechtziende Irmy van het Larense Toegankelijkheidsteam.

Op de hoek van de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat en de Stationstraat is een gloednieuw appartementencomplex gebouwd, met daarbij een nieuwe stoep. Maar in de ogen van het Toegankelijkheidsteam van Laren is hierbij de plank flink misgeslagen toen de oude lantaarnpalen midden op net aangelegde stoep terecht kwamen.

"Mensen in bijvoorbeeld een rolstoel kunnen nu niet over de stoep", vertelde Irmy Vos van het Toegankelijkheidsteam van Laren eerder aan NH. Irmy is zelf slechtziend en voor haar zijn deze palen ook een risico. "Bij een laaghangende zon kan ik de palen niet zien", vertelde ze. Na vragen van NH liet de gemeente Laren weten van plan te zijn de palen weg te halen.

Ongeveer anderhalve week later is dat eindelijk zover, tot blijdschap van Irmy en haar team. "We zijn blij dat er snel gehandeld en het nu is opgelost."