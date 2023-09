Hoe de Vennepse Eline (19) een geduchte racer op (inter)nationale quad-circuits werd

Met een beetje fantasie lijkt haar verhaal op dat van Max Verstappen. Net als de wereldkampioen maakte de Vennepse Eline Duivenvoorden al zeer jong haar eerste meters op circuits. En net als Max' vader Jos is Elines vader Eric geen onbekende in de racewereld. Inmiddels gooit de 19-jarige quadcrosser zulke hoge ogen dat haar tegenstanders geregeld met samengeknepen billen op hun quads zitten. NH ging op zoek naar het geheim achter het racegeweld uit de Haarlemmermeerse polder.

Foto: Eline Duivenvoorden - Eline Duivenvoorden

"Ze is niet bang en wil koste wat het kost presteren", vertelt Elines voormalige trainer Benjo Kellerman over haar topsportmentaliteit aan NH. Benjo heeft haar jarenlang onder zijn hoede gehad en kent haar door en door. Je zou het door het ruige imago van de quadsport misschien niet direct verwachten, maar Benjo omschrijft Eline als een 'stille tuthola'. "Ze zegt geen zes woorden te veel, maar tegen mensen die ze kent kan ze best veel lullen." Besmet met quadvirus Eline is nog maar 5 jaar oud als ze tijdens een crosswedstrijd van haar vader Eric voor het eerst op een quad stapt. Al snel raakt ze besmet met het virus, vertelt ze aan NH. ''Ik vond het zo leuk dat we steeds vaker zijn gaan trainen en wedstrijdjes zijn gaan rijden."

"Daarmee ben ik de eerste vrouw die de holeshot heeft gepakt tijdens de Pont de Vaux" Eline Duivenvoorden

Op haar 13e sluit ze zich aan bij de de Motorcross Organisatie Nederland (MON). Daar gaat het zo goed, dat ze al snel opstoomt naar de Koninklijke Nederlandse Motor Vereniging (KNMV). Drie jaar geleden - ze is dan pas 16 jaar oud - stapt ze over naar 'de grote mannen'. "Ik was bij het Nederlands Kampioenschap een van de weinige dames op de 450cc", vertelt ze trots. Concurrentie Van iedere honderd Nederlandse quadrijders die onder de vlag van de bond rijden, zijn er slechts vier vrouw. Daarom is er in Nederland geen aparte competitie voor vrouwen en worden ze gedwongen hun mannetje te staan tussen hun mannelijke concurrenten. En daar heeft Eline geen moeite mee. In het NK Quadcross, een competitie met meerdere races, eindigde ze in 2021 als 14e, schreef het Vennepse Witte Weekblad destijds. Internationaal heeft Eline meer concurrentie van haar eigen geslacht. In dat veld houdt ze zich goed staande, zo bleek twee jaar geleden tijdens een hoog aangeschreven quadwedstrijd in het Franse Pont-de-Vaux. Na een vier uur durende race voor vrouwen kwam ze met haar teamgenoot Joyce van Eerd als derde over de finish. Bekijk hieronder de samenvatting van de race in 2021

En ze zet de stijgende lijn door, want afgelopen maand hield ze zich in het plaatsje ten noorden van Lyon knap staande tussen de mannen. Tijdens de races in het derde weekend van augustus reed ze niet alleen op kop, maar pakte ze op de laatste dag ook poleposition én de felbegeerde zogenaamde holeshot. ''Dat is uniek want ik ben de eerste vrouw die dat ooit heeft gedaan'', zegt Eline tegen NH. "Een onwerkelijk gevoel om van alle deelnemers de snelste te zijn." Racedummies Voor de racedummies onder ons: om de holeshot te pakken, moet je als eerste voorbij de eerste bocht zijn, wat makkelijker is als je vanaf pole position start. Wie de holeshot pakt, wint vaak ook de race, al gold dat vorige maand niet voor Eline in Pont de Vaux. Omdat de nummers één en twee niet aan de start verschenen, mocht Eline vooraan het veld starten én kwam ze als eerste voorbij de bocht. Maar door technische problemen verloor ze een half uur en eindigde achterin het veld, Desondanks kwam ze alsnog als derde vrouw over de finish. Tekst gaat verder onder de Facebook-post

Ook buiten het cicuit is Eline een bezig bijtje. Ze volgt het profiel 'sneeuwsport' op het CIOS in Haarlem. Inderdaad, ze houdt ook vak sporten waar geen quad maar latten of een plank voor nodig zijn, zoals skiën en snowboarden. "Ik ben ook nog erg actief in fitness, crossfit, mountainbiken", vult ze aan. Aan ambitie ook geen gebrek, zo blijkt als NH naar haar toekomstplannen vraagt. ''Ik wil graag in de quadcross rally's gaan rijden, met als grote doel om mee te doen aan de welbekende Dakar rally'' vertelt Eline gedreven. "Ik volg de rally ieder jaar en als klein meisje zei ik al dat ik dat later ook ga doen. Ik heb nog een lange weg te gaan om mijn droom uit te laten komen, want je komt er niet zomaar. Je moet er echt hard voor werken.'' zegt Eline Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Eline op haar quad - La Vie en Images

Op het circuit is ze nog lang niet uitgeleerd, weet ze. ''Je krijgt te maken met hoogte- en dieptepunten, je moet met teleurstellingen om kunnen gaan en accepteren dat er wel eens mechanische problemen zijn, daarin wil ik sterker worden ondanks dat ik al mentaal al redenlijk sterk ben." Verder wil ze nog meer spieren kweken. "Je merkt wel dat je fysiek soms tekort komt ten opzichte van de mannen. Ik train elke dag hard om dit verschil minimaal te houden. Ik wil alles uit mezelf halen om zoveel mogelijk te presteren."