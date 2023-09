Fietsende toerist 'volgt navigatie' en belandt op de A10

De man reed rond 12.30 uur met zijn fiets over de vluchtstrook en werd door verschillende automobilisten opgemerkt. Zij belden de politie, die de toerist staande hield. Voor de veiligheid zette Rijkswaterstaat op een rijstrook de rode kruizen aan.

De toerist is door de politie meegenomen en op een veilige plek afgezet. Hij kwam er, nadat een hartig woordje met hem was gesproken, met een waarschuwing van af. "We verwachten niet dat deze man dit nog eens zal doen, hij was heel erg geschrokken", aldus een politiewoordvoerder.