Tropische temperaturen of niet: de kerstshow must go on

Het zijn tropische tijden en velen moeten er nog even niet aan dénken om onder die boom te zitten. Toch wordt in het tuincentrum in Zwaanshoek achter de schermen al keihard gewerkt aan de komende kerstshow. "Ja, het is heel warm", aldus medewerker Linda Ruigrok die met het zweet op het voorhoofd bezig is met een ornamentenkunstwerk. "Maar ik zit al helemaal in de kerstsfeer."

"Nu is het hier nog leeg maar straks komt hier alle kerstverlichting te staan", legt teamleider Peter Versteeg uit terwijl hij ons rondleid. " In de ruimte staan tientallen pallets met daarop nog veel meer dozen. "Daar zit dus de verlichting in. Verlichte beesten, lichtsnoeren. Alles wat je maar kan bedenken." Hoe bizar het mag aanvoelen om nu al met kerst bezig te zijn, voor Peter is het business as usual. "In januari gaan we al met elkaar zitten om te bedenken wat we dit jaar gaan doen. En om in oktober een show te kunnen presenteren, moeten we er vroeg bij zijn met bouwen."

In een wat kleinere ruimte waar straks de talloze ornamentjes voor in de boom uitgestald zullen worden, zit in die hoge temperaturen medewerker Linda flink te zwoegen. "Het is wel zo dat als ik straks klaar ben met het bouwen, ik er wel een beetje klaar mee ben", zegt ze met een glimlach. "Dus thuis is de boom vaak minder mooi dan hier."