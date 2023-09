Verbijstering na diefstal kinderwagen uit goede doelen kringloopwinkel in Zwanenburg

Uit een Zwanenburgse kringloopwinkel waarvan de opbrengst aan goede doelen wordt gedoneerd is gisteren een kinderwagen gestolen. "Van dat geld hadden kinderen weer een paar weken kunnen eten", vertelt Sil den Breejen, eigenaar van de winkel.

In het dorp heerst veel onrust over de gestolen zwart met rode kinderwagen. "Er staat een bordje aan de weg dat het voor goede doelen is", vertelt Sil. "Iedereen weet dat de opbrengst naar de arme kinderen gaat."