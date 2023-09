Het 'Wapen van Haarlem' na drie jaar voltooid: 'Eindelijk weer zo'n groot hiphop-event'

Drie jaar lang is Quentin Bréger bezig geweest met zijn meesterwerk: de plaat het Wapen van Haarlem. Maar hij deed dat niet alleen. Tijdens dit project bracht hij Haarlemse hiphop-artiesten samen en liet hij ze naar eigen invulling muziek maken voor de stad. Nu is de plaat klaar én komt er een optreden in Patronaat.

Foto: Wapen van Haarlem 023 - Michael van der Putten/NH Media

In 2003 was er al een soortgelijk muziekproject in de stad. Als jongetje stond Quentin toen met grote ogen in Patronaat bij de eerste en tot nu toe enige editie te kijken: "Ik was toen 16 jaar, stond in het publiek en zag bekenden ineens rappen. Dat maakte enorme indruk. Ik heb die cd altijd bij me gehouden en gedacht: als ik ooit een project doe, dan is het zoiets."

"Toen ik dat hoorde, dacht ik: dan moet het nu gebeuren." Quentin Bréger, wapen van Haarlem

Vanaf dat moment zat het idee 'als een gepland zaadje' in zijn hoofd. Het had alleen nog wat water nodig. Dat gebeurde drie jaar geleden. Toen realiseerde hij zich dat het jaar 2023 eraan zat te komen. Quentin: "Het netnummer van de stad is 023 en 2023 kwam eraan. Toen ik dat hoorde, dacht ik: dan moet het nú gebeuren."

Met hulp van fondsen, subsidies en de drang om zijn droom te verwezenlijken, ligt er nu een plaat. "Vooral stichting Stem in de Stad heeft me geholpen met het opzetten van dit project en het aanvragen van subsidies." Begin dit jaar verzamelde hij de juiste artiesten.

Op het album staan 19 nummers, allemaal gemaakt door Haarlemse hiphop-artiesten. In de muziek zitten in meer of mindere mate verwijzingen naar de Spaarnestad. Ook hebben de OG's een tracks opgenomen. "De OG's zijn de 'original gangsters' of de oude garde", legt de 32-jarige initiatiefnemer uit. "Deze nieuwe groep muzikanten heet de NG's: 'Nieuwe garde'." Meesterwerk Twee van die NG's zijn MankeNelis en Schooier. Vooral Schooier vindt zijn plaat 'een banger van een track' (vrij vertaald: een top plaat, red.) "Ik vind het zelf een meesterwerk", vertelt hij enthousiast. "Ik hou heel erg van kunst. In mijn muziek neem ik je mee op reis en dat gebeurt met deze plaat ook. Het is melancholisch. Hoe ik op de beat zing, breng ik je in een aparte space", aldus de 22-jarige rapper. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Wapen van Haarlem - Michael van der Putten/NH Media

Schooier kwam op zijn tweede uit Libanon naar Nederland. Nadat hij nog vijf jaar terug is gegaan naar dat land, woont hij sinds zijn vijftiende weer in Haarlem. Zijn ervaringen deelt hij in zijn muziek: "Je moet niets voor lief nemen, dingen zijn tijdelijk. Veel mensen die naar Nederland komen, hebben het lastig. Daar zing ik bijvoorbeeld over. Ik heb eens een show gehad, waar mensen stonden te huilen. Ik raak ze."

"Mensen dragen zelf ook altijd maskers." Schooier, Haarlemse rapper

Het masker dat hij altijd draagt tijdens optredens is voor schooier een belangrijke gimmick. "Ik zie om mij heen iedereen maskers dragen", vervolgt hij. "Thuis, op werk of met vrienden. Niemand laat écht zien hoe hij of zij is. Maar bij mij is het een fysiek masker. Ik vind dat het moet gaan om mijn muziek, niet om het gezicht erachter." Talent moet ruimte krijgen Het Wapen van Haarlem is er niet alleen voor de hiphopfans, maar ook om Haarlem op de kaart te zetten als hiphopstad. Er is hier volgens de heren ontzettend veel. "Het is zwaar tijd om het Haarlemse talent naar buiten te brengen", vervolgt Schooier. "Want wat ik tegenwoordig aan mainstream hiphop hoor, is veel slechte muziek. Het is nu echt tijd voor een nieuwe stroom artiesten." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Wapen van Haarlem - Michael van der Putten/NH Media

MankeNelis: "Haarlem is de hoofdstad van Noord-Holland en zit bomvol creatieve mensen en muzikale jongeren, zoals rappers. Maar ook met producers, clipshoters (makers van muziekvideo's - red.) en shows. In de stad is een snelgroeiende hiphopscene. Ik zou Haarlem graag op de kaart zien staan tussen Amsterdam, Zwolle en Utrecht. Als een échte hiphopstad. Talent is hier zat."

Waarom moet mijn 55-jarige buurvrouw deze plaat luisteren? Bovenstaande vraag stelden we aan het drietal: Schooier: "Omdat muziek tijdloos is. Wat is leeftijd op schaal van het universum? Eigenlijk is niemand echt oud en bij 55 jaar begint je leven pas net." Quentin: "Omdat de plaat in deze tijd de beste representatie op hiphopgebied is, wat onze stad te bieden heeft. Hoe is de sound in Haarlem? Dat hoor je met deze plaat." MankeNelis: "Er zijn heel veel verhalen te vertellen en iedereen vertelt zijn verhaal. In Haarlem gebeuren veel dingen, want het is een wereldstad waar iedereen zich muzikaal uit."

Na de plaat komt er ook nog een grote muzikale kers op taart van dit project. Zaterdag 23 september (aan symboliek geen gebrek) gaan de artiesten optreden in Patronaat. "Haarlem mist toch iets op het gebied van hiphop. Dit is voor het eerst sinds 2008 dat er zo'n grote groep hiphoppers samen komt", aldus Quentin. De talenten kijken dan ook erg uit naar het optreden, dat voor velen een nieuwe stap is in hun nog prille carrières betekent. Maar wat gebeurt er na 23 september?

"Hopelijk is er iemand zoals ik die denk: F*ck it" Quentin Bréger, wapen van Haarlem