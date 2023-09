Waddengebied verdwijnt mogelijk van Werelderfgoedlijst: "Natuur van wereldklasse"

Deze week werd bekend dat het Waddengebied mogelijk de UNESCO-status verliest. UNESCO waarschuwt hiervoor, omdat er te veel olie- en zoutwinning plaatsvindt in het gebied. Het Waddengebied staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst. Wat betekent het voor de regio Noordkop als die UNESCO-status verdwijnt? "We hebben een bijzonder gebied, dat moeten we beschermen."

Het verdwijnen van de UNESCO-status heeft geen directe gevolgen voor de natuur. Van de Zee: "Het Waddengebied is door andere wetgeving wel beschermd. Het is onder andere Natura 2000-gebied en onderdeel van International Wetlands, allebei plakkaten die het gebied juridisch gezien beschermen."

Het beste zie je de complexiteit van de Wadden door er met je neus bovenop te staan. Van de Zee: "Op het strand zie je halve schelpen liggen, zoals kokkels en alikruiken, maar als je het water in loopt zie je echt wat daar nou eigenlijk in leeft. Je ziet pieren uit het zand komen en zich weer ingraven, het is echt waanzinnig."

"De hoeveelheid aan soorten flora en fauna is gigantisch", vervolgt ze. "Het is een belangrijk punt voor trekvogels, zoals de stern, de eidereend en de lepelaar, die op Texel ook echt wel iconisch is."

Het Waddengebied strekt van Den Helder langs de Nederlandse en Duitse kustlijn, tot het eindigt in Denemarken. "Het is het grootste getijdengebied ter wereld", vertelt Lea van der Zee, gebiedsmanager in Noord-Holland Noord voor Natuurmonumenten. "Het Waddengebied is ook het enige natuurgebied in Nederland dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat."

Maar die bescherming was nog niet genoeg om de gas- en zoutwinning in de Waddenzee tegen te gaan. Natuurmonumenten zet zich hard in om de gaswinning boven Friesland te stoppen. "Want we hebben daar zorgen over. Gasboringen, maar ook het leggen van kabels in zee zorgen voor aanhoudende verstoringen."

"We zagen dat bijvoorbeeld ook bij de Afsluitdijk", vervolgt Van de Zee. "De bouw daarvan heeft het pad van trekvissen in het water enorm verstoord. We zien een afname van het aantal soorten dieren in dat gebied."