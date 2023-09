Laatste magneetjes gaan over de toonbank: Olivier stopt met Zandvoortse souvenirwinkel

De laatste souvenirwinkel op de Zandvoortse Boulevard Barnaart, Boa Vista, stopt. Eigenaar Olivier van Tetterode vindt het mooi geweest. Hij nam de winkel jaren geleden over van een Zandvoorts stel, dat de souvenirwinkel meer dan vijftig jaar runde.

Buiten is het dertig graden. In Boa Vista is het twee graden koeler, zo geeft de thermometer aan. Twee grote ventilatoren doen hun werk en laten de vlaggen in de winkel wapperen. In de winkel is het rustig. Achter de kassa zit Olivier van Tetterode een krantje te lezen. Om hem heen hangen A4'tjes, waarop staat dat bijna alles met 40 tot 50 procent korting weg mag. Hij gaat de zeventiende voorgoed dicht. Zo nu en dan komt er een toerist binnen. Met de vraag of Olivier wat water heeft bijvoorbeeld. Dat heeft hij en ze vertrekken met een sixpack flesjes onder de arm richting strand. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Olivier van Tetterode bij zijn souvenirwinkel Boa Vista - NH / Paul Tromp

Boa Vista is met zijn felgele dak en blauwe deuren een opvallende verschijning langs de boulevard Barnaart. Tien jaar geleden kocht Olivier de zaak. "Het Zandvoortse stel, de familie Koper, runde de souvenirwinkel meer dan vijftig jaar! Dat vind ik heel knap. Ik wilde er eigenlijk een appartement van maken of er misschien zelf wel gaan wonen, maar dat mocht niet van de gemeente. Dat was best een teleurstelling." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Rechts de oude winkel van de familie Koper - Genootschap Oud-Zandvoort

Er moest een nieuwe naam voor de winkel komen. "Ik ben een groot liefhebber van Portugal. Toen ik en mijn vrouw hier naar buiten keken, genoten we van het mooie uitzicht richting zee. Daarom werd het 'Boa Vista', Portugees voor 'mooi uitzicht'." Olivier was zo'n dertig jaar lang manager geweest bij een casino en zat ook in de kunsthandel. Toen werd hij ineens souvenirverkoper, ondersteund door zijn vrouw. Dat hij oog heeft voor kunst zie je ook in de winkel terug. "Het is een heel breed assortiment. Souvenirs, antiek, veel schelpen, beelden uit Afrika en Indonesië. Eigenlijk een allegaartje, maar dat maakt het ook leuk." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Een uit hout gesneden paard - NH / Paul Tromp

"Ondanks dat ik ga stoppen, ben ik heel tevreden over hoe het de afgelopen jaren hier is gegaan. Er komen vooral veel toeristen. En je zit hier natuurlijk op een prachtig punt. Dichtbij het station en het strand", vertelt Olivier. Een toerist komt binnen en vraagt of de magneetjes met 'Zandvoort' erop ook te koop zijn. "Yes, those are the last ones", antwoordt Olivier. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Magneetjes te koop bij Boa Vista - NH / Paul Tromp

"Het gaat echt met pieken en dalen in een souvenirwinkel. Het is hollen of stilstaan. Je moet het echt van de maanden juli en augustus hebben. Dan maak ik lange dagen. In de winter is de zaak dicht, dan ga ik zelf vaak met vakantie", legt Olivier uit.

Obama op bezoek Tussen al die toeristen zat af en toe ook ook wel eens een beroemdheid. Bijvoorbeeld Malia Obama, de dochter van Barack Obama, de oud-president van de Verenigde Staten. In 2016 kwam ze met een groepje vriendinnen én een aantal 'kleerkasten met oortjes' van de Secret Service bij Boa Vista langs.

Maar waarom gaat Olivier nu stoppen met Boa Vista? "Ik mis de uitdaging een beetje. Het werken in het casino was wat dat betreft wat uitdagender. Je hebt maar één leven en dan ga je je afvragen of je dit nog lang wil blijven doen. Dat zie ik niet zitten. Ik ga eerst lekker op vakantie met mijn familie en dan kijken we weer verder." De zaak is inmiddels verkocht en de nieuwe eigenaar gaat er waarschijnlijk een restaurant van maken. "Daar mag ik nog niet te veel over vertellen, dat zal hij zelf wel doen in oktober. Maar het is natuurlijk een prachtige plek voor een restaurant. Je kijkt lekker naar zee en er is ruimte voor een flink terras." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Boa Vista straks een restaurant? - NH / Paul Tromp

En zo komt er na tientallen jaren een einde aan de verkoop van souvenirs langs de boulevard Barnaart. In de andere paviljoentjes zitten bijvoorbeeld een restaurant, casino en een surfschool. "Sowieso is het aantal souvenirwinkels in Zandvoort de laatste jaren flink gedaald. Er zitten er nog een paar in het centrum en nog één aan het Badhuisplein. Daar lopen meer toeristen rond, dus die draaien wat beter dan hier." En inderdaad, bij die winkels aan de Kerkstraat en het Badhuisplein is het vandaag wat drukker. "We verkopen alles met 'Zandvoort' erop. Hoe lelijker, hoe beter", lacht de eigenaresse van één van de winkels. Tekst loopt door na de foto.

Foto: De souvenirwinkel aan het Badhuisplein - NH / Paul Tromp

Arie Koper van het het Genootschap Oud-Zandvoort zegt dat er überhaupt nooit zo heel veel souvenirwinkels in Zandvoort zijn geweest. Op oude foto's van het Noord-Hollands Archief is bijvoorbeeld wel te zien dat er jaren geleden souvenirs op het strand werden verkocht en dat er zelfs een winkeltje in de watertoren was gevestigd. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Een souvenirverkoper op het strand van Zandvoort - Noord-Hollands Archief

Als hoogtepunt van de afgelopen jaren noemt Olivier de enorme mensenmassa op de boulevard tijdens de Grand Prix in Zandvoort. "Vijftig- of zestigduizend man kwam hier langs. En wij dan allemaal racespulletjes verkopen. Dat was fantastisch." Het dieptepunt was toch wel de coronaperiode. "In één keer is je hele inkomen weg, maar gaan je vaste kosten door. Ik heb een kleine beetje overheidssteun gekregen, maar alles zo snel mogelijk weer terugbetaald. Ik wil bij niemand schulden hebben." Whatsapp verdringt ansichtkaarten Magneetjes worden nog steeds goed verkocht, ansichtkaarten minder. "Maar ja, dat komt door Whatsapp. Mensen sturen bijna geen kaarten meer naar elkaar. Even appen hoe het is en wat mooie foto's erbij en je bent klaar. Een kaart sturen is dan ook best duur natuurlijk", vertelt Olivier. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Zandvoortse schelpjes te koop - NH / Paul Tromp

Nog een paar weken en dan is het gedaan met de souvenirverkoop. Als herinnering aan de winkel neemt Olivier een paar mooie items mee naar huis. "Dat zijn twee met de handgesneden houten bordjes uit onder andere Bali met 'Boa Vista' erop. Ach ja, veel Zandvoorters vinden het jammer dat ik ga sluiten, maar er komt vast weer iets moois voor in de plaats. Zo gaat het in het leven." En nu op vakantie, het land van bestemming kunnen we wel raden.