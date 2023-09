Buren van gewraakte garage stuiten op muur van ambitie om auto's van straat te krijgen

Een laatste verwoede poging van buurtbewoners om de bouw van een parkeergarage tegen te houden, is gisteravond gestrand op de vasthoudendheid van de gemeente Haarlem om minder blik op de straat te krijgen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft er 12 miljoen voor over. Terwijl de omwonenden veel liever een park in hun zeer versteende wijk hadden gezien.

Een aantal buren van het Sonneborn-terrein aan het Spaarne, waar lang geleden een vaselinefabriek stond, doet deze week nog een dringend beroep op de politici. "Nu krijgen we alleen snippergroen waar de kinderen niet kunnen voetballen", stelt Monique van Alphen. "De garage is zo massaal dat we geen privacy meer in onze achtertuinen hebben", vindt Camille Guitton. "Het is een garage waar niemand om vraagt", concludeert Roos van Velzen. En Niels Rovers voelt zich bekocht: "Dat groen in het plan was toch een cadeau voor de buurt? En nu wordt dat weer afgepakt." Plekken voor omwonenden in garage In de garage zijn, naast plaatsen voor auto's van bewoners van een nieuw te bouwen woontoren, nog eens 178 plekken gereserveerd voor buurtbewoners. Na de invoering van een verbod op parkeren met twee wielen op de stoep kunnen zij dan hier hun auto kwijt. Het is maar een klein deel van de auto's die dan van de straat gaan, maar voor de gemeente geldt dat elke druppel op een gloeiende plaat er één is. Haarlem heeft grootse plannen om het parkeren van de auto op de straat zo minimaal te laten worden, zeker nu de stad met duizenden woningen moet groeien.

Foto: Canadees parkeren Indische buurt Haarlem-Noord - NH Nieuws / Geja Sikma

Referendum betaald parkeren Het stadsbestuur wil ook nog steeds betaald parkeren in veel woonwijken invoeren, zoals ook in deze Indische Buurt. Daarvoor moet eerst nog besloten worden of een referendum gehouden moet worden. De rechter heeft al geoordeeld dat de gemeenteraad dat participatiemiddel te rigoureus in de prullenbak heeft gegooid. Volgende week besluit de gemeenteraad om het referendum hierover alsnog in gang te zetten. Maar volgens wethouder Floor Roduner is alles nodig 'om de stad te krijgen zoals we die willen', met meer huisvesting voor woningzoekenden en meer ruimte op straat voor groen. Maar het valt de omwonenden van het Sonneborn-terrein zwaar dat zij juist daarvoor hun bomen, struiken en grasveld moeten opofferen. Juist omdat zij meer dan waar dan ook in Haarlem tussen asfalt en steen leven. Twijfel GroenLinks Het besluit voor het krediet van 12 miljoen voor de parkeergarage moet nog definitief genomen worden tijdens de gemeenteraad eind september. Maar ook de twijfelende partij GroenLinks stemt er tijdens de commissievergadering mee in. "Met tegenzin gaan we akkoord", laat raadslid Ziggy Klazes weten. De twijfel van GroenLinks zit erin dat er veel groen in het oorspronkelijke bouwplan op het Sonneborn-terrein in Haarlem-Noord van ontwikkelaar VROM is uitgegumd.

Foto: Luchtfoto Sonneborn - Gemeente Haarlem / Milo Dinkelaar

Dreigbrief Maar door druk vanuit de ontwikkelaar, die per 1 oktober duidelijkheid wil over het wel of niet bouwen van een vierlaagse parkeergarage bij de woontoren, ziet GroenLinks geen andere oplossing. Oppositiepartijen ervaren deze druk van de ontwikkelaar als dreigement waarvoor ze niet willen bezwijken. "Zo doen we geen zaken met elkaar", stelt Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Volgens wethouder Floor Roduner is er geen sprake van een dreigbrief. "De ontwikkelaar heeft lange tijd geleden dit terrein verworven met plannen voor woningbouw. Wij wilden hier een grote basisschool hebben en het duurde lang voordat deze plannen niet nodig waren en wij de stekker eruit trokken. Nu wil hij snel duidelijkheid voor dit project." En dus is er geen tijd voor een onderzoek naar alternatieve plannen en geen tijd om meer draagvlak te creëren. En dat de garage voor leegstand gebouwd gaat worden, gelooft wethouder Roduner niet zo. "De verhouding van het aantal auto's en het aantal parkeerplekken is nu al zo scheef, dat ik niet denk dat de garage leeg blijft."

"Kunt u zich voorstellen dat wij het zat zijn? Tsja, misschien moeten we dan maar eens onredelijke burgers worden." Niels Rovers, klankbordgroep Buren van Sonneborn

En wethouder Roduner hoopt dat door gesprekken met de omwonenden het draagvlak en het begrip voor het besluit alsnog komt. Volgende week is in ieder geval weer een bijeenkomst gepland met de klankbordgroep. Maar Niels Rovers, die in deze groep zit, klinkt moedeloos als hij de politici toespreekt. (On)redelijke burgers "We zijn geen onredelijke burgers. In drie jaar tijd hebben we hier een noodopvangtent op het Sonneborn-terrein gehad, verschillende asielboten voor de deur in het Spaarne. Je hoort ons er niet over. Ik kom thuis van vakantie en heb een hele tijdelijke Albert Heijn in de achtertuin (na de brand in de supermarkt, red.). Je hoort me er niet over, ondanks dat ik er niet van op de hoogte ben gesteld." Rovers heeft niet het gevoel dat er tijdens de vele gesprekken die de gemeente en de ontwikkelaar met de buurt heeft gehouden, er naar hun wensen is geluisterd. "Dat gebeurt kennelijk alleen maar als je voor het stadhuis gaat staan roepen of als je naar de rechter gaat. Kunt u zich voorstellen dat wij het zat zijn? Tsja, misschien moeten we dan maar eens onredelijke burgers worden."