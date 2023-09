Grondpersoneel geeft KLM nog een week voor een betere cao: "Dit is in- en intriest"

Grondpersoneel van KLM liet gisteren van zich horen bij het hoofdkantoor van hun werkgever in Amstelveen. Ze wachten al maanden op een nieuwe cao, maar de maatschappij is niet bereid gehoor te geven aan hun wensen. Vakbond FNV geeft KLM nog een week om over de brug te komen. "De man op de vloer krijgt er niks bij, en de stropdassen vullen alleen maar de zakkies", foetert een medewerker.

Al in maart verliep de oude collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de 15.000 medewerkers, en sindsdien werd er door vakbonden FNV en CNV onderhandeld over een nieuwe, verbeterde cao. Maar zes maanden later zijn de partijen er nog steeds niet uit. Het belangrijkste speerpunt van de vakbonden is het behoud van koopkracht voor het grondpersoneel door middel van structurele loonsverhogingen. Ook het bestrijden van de hoge werkdruk, de mogelijkheid tot vroegpensioen en het strooien met tijdelijke contracten vormen struikelblokken. Stakingen dreigen De afgelopen weken raakte het conflict in een stroomversnelling. De toezeggingen die KLM bereid was te doen waren volgens de vakbonden niet afdoende. Daarom is nu een ultimatum opgesteld met hun eisen, vertelt FNV Luchtvaart-bestuurder David van de Geer: "We hopen dat KLM door dit ultimatum gaat inzien hoe nijpend de situatie is voor al deze mensen. Zien ze dat niet in, dan kunnen we niet anders dan overgaan tot acties." Het zou niet de eerste keer zijn dat het grondpersoneel van KLM in staking gaat om een betere cao af te dwingen. Dat gebeurde ook al in 2019, toen het personeel het werk een aantal keer voor een paar uur neerlegde. Toen leidde dat tot tientallen vertraagde en geschrapte vluchten. Op 23 april vorig jaar legden bagagelossers van KLM het werk neer, omdat ze boos waren dat hun werk gedeeltelijk werd uitbesteed aan afhandelingsbedrijf Viggo. Dat leidde tot zo'n chaos op het vliegveld dat Schiphol reizigers met vluchten tot 15.00 uur opriep thuis te blijven.

"KLM moet stiller, schoner en zuiniger, en dat kost geld. Daarom vinden wij het aanbod dat er nu ligt een gebalanceerd voorstel" Miriam Kartman, Chief People Officer KLM

KLM zelf hoopt in de tussentijd nog steeds zonder acties tot een overeenkomst te komen. Hoofd Personeelszaken Miriam Kartman snapt de frustraties van het grondpersoneel, maar hoopt dat ze de positie van hun werkgever ook kunnen begrijpen: "De roep tot loonsverhogingen is hartstikke logisch. Maar KLM moet ook stiller, schoner en zuiniger worden, en die investeringen zijn essentieel om een prettige werkgever voor onze mensen te blijven." Acties Waar KLM nog hoopt op een dialoog, is het volgens Van de Geer hoog tijd dat de luchtvaartmaatschappij inschikt: "Geven ze nu geen gehoor aan dit ultimatum, dan volgen er acties. Stakingen zijn echt het laatste redmiddel van een vakbond, maar we zien in deze situatie geen andere opties meer. Dit personeel verdient beter, en daarom zetten we er nu allemaal de schouders onder." Tekst gaat verder onder de foto.

De luchtvaartmaatschappij heeft tot aankomende donderdagmiddag 16.00 uur de tijd gekregen om de eisen in het ultimatum in te willigen. Een actiecomité van de vakbonden werkt de komende week uit welke acties er precies volgen als KLM niet overstag gaat. "Voor mijn collega's ga ik door het gaatje", aldus de medewerker (op de afbeelding hierboven). "Dit is in- en intriest. En dit is nog niet alles, want desnoods gooien we de hele boel plat. Dit is nog maar het begin."