De Peiling: zou jij iets aan je uiterlijk willen veranderen?

Oogleden corrigeren, hogere jukbeenderen en wat vulling in de lippen? Het is steeds gewoner geworden om iets aan je gezicht te veranderen. 4 op de 10 jonge vrouwen overweegt een cosmetische ingreep. Mannen zijn wat minder enthousiast: 63 procent keurt plastische chirurgie af. Zou jij iets aan je uiterlijk willen veranderen?

Onder jonge vrouwen heeft 40 procent weleens nagedacht over plastische chirurgie. De helft van dit percentage heeft daadwerkelijk ook iets aan zichzelf laten doen. Uit recent onderzoek uitgevoerd door EenVandaag blijkt dat in 2018 nog maar 17 procent van de jongeren positief was over cosmetische ingrepen.

Keerzijde

Toch kent de wereld van cosmetische chirurgie ook een keerzijde. Zo schreef NH afgelopen week nog over zangeres Nienke en haar lekkende borstimplantaten. Het geval van Nienke staat niet apart, zo bleek uit onderzoek van de NOS.

Wat vind jij van plastische chirurgie? Is de trend zorgelijk, en gaat iedereen op elkaar lijken door de fillers en botox? Of zou jij best iets aan je uiterlijk willen veranderen?