IJsbaan De Westfries in Hoorn begint schaatsseizoen zonder kopzorgen

Goed nieuws voor schaatsliefhebbers en ijsverenigingen: ijsbaan De Westfries in Hoorn begint zonder kopzorgen aan het nieuwe schaatsseizoen. Iets wat vorig jaar nog ondenkbaar was, nadat de energierekening de pan uitrees en de schaatsbaan de noodklok luidde. "We hebben alles voor elkaar."

Dat bevestigt locatiemanager Jakko Jan Leeuwangh na vragen van NH. "Het is nu geen issue meer", zegt hij. "De energietarieven zijn gunstiger voor de portemonnee. De energiecrisis is nog niet voorbij, maar het is in ieder geval beter dan wat het is geweest."

Die situatie was vorig jaar namelijk wel anders, toen beheerder Optisport met een extra kostenpost van zo'n 400.000 euro kampte, als gevolg van de stijgende energieprijzen. De financiële nood was zelfs zo hoog, dat ze een brandbrief naar de gemeente Hoorn stuurde.

Die liet de ijsbaan niet in de kou staan en stelde de betaling van de huur uit. "De ijsbaan is een publieke sportvoorziening die belangrijk is voor veel mensen in de regio en provincie", vertelde wethouder Dick Bennis eerder aan NH. De uitgestelde huur is inmiddels terugbetaald. "De ijsbaan heeft in januari al de huur betaald en gaat dit seizoen gewoon weer open", aldus een gemeentewoordvoerder.

En dat betekent dat alle seinen op groen staan. Locatiemanager Jakko Jan Leeuwangh kijkt uit naar het nieuwe schaatsseizoen. "De sfeer zit er goed in en het onderhoud loopt op schema. We hebben alles voor elkaar. Er moet wel iets heel geks gebeuren om in oktober tóch niet open te kunnen." Wel worden de toegangskaartjes opnieuw verhoogd van 8,50 naar ruim 9 euro.

Koelmachines

In de tussentijd heeft De Westfries stappen gezet om de ijsbaan te verduurzamen. Naast de 400 zonnepanelen op het dak, worden sinds afgelopen jaar de koelmachines anders ingezet. "In de nacht warmen we het ijs op, zodat we minder energie verbruiken. En dat levert wat op: zo'n 5 à 10 procent."