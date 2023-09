De 'slechtste band van West-Friesland' bestaat 25 jaar: "Het is eigenlijk onzin"

Ze speelden al eens op wc-potten, in een kuubkist, een roeiboot in het café, in een stal én in een bijna compleet leeg Olympisch Stadion, bij een wedstrijd tussen Opperdoes 4 en MOC 4. Want ondanks het gebrek aan kwaliteit - volgens eigen zeggen - hebben zanger Kees Grent, gitarist Tim van Velzen en drummer Frank Bakker in een kwart eeuw al genoeg mooie avonturen beleefd. "Mooi met vrienden op pad. Een beetje lachen en muziek maken. Dat is toch schitterend?!"

'De Dou' - dou is een verbastering van duo - maakt eigen nummers en de creatieve kronkels hebben geleid naar titels als Kippegaas, Bruine Bonensoep en Gak Gak Gak. "Het is eigenlijk onzin wat we doen", zegt Kees Grent schuldbewust. "We maken stomme teksten en de muziek moet ook een beetje stom zijn. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Maar nog steeds heel erg leuk."

