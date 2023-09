Twee bezoekers Aalsmeerse Feestweek hard onderuit op scooter na drankje te veel

Met een slok op stapten twee bezoekers van de Feestweek in Aalsmeer vannacht samen op een scooter. Even verderop, op de Stommeerweg, kwamen ze ten val. Beide feestgangers raakten gewond.

Volgens een getuige zagen de slachtoffers er allebei uit alsof ze flink wat hadden gedronken. De politie bevestigt dit aan NH.

Het is deze week feestweek in Aalsmeer en gisteravond kon in de feesttent tot 01:30 uur los worden gegaan op muziek van onder andere ras-Aalsmeerder Gerard Joling, Berget Lewis en Mart Hoogkamer.

