OM eist 498 dagen cel en TBS voor man die jonge vrouw neerstak op Vaartweg

De man, geboren in Naarden, verschijnt vrijdagochtend in de rechtbank in Lelystad op verdenking van poging tot moord met voorbedachte rade. Hierbij stak hij het slachtoffer met een mes in haar arm en schouder. De man wordt ook verdacht van het plegen van een zware mishandeling en het stelen van haar tas.

Vaartweg

Tijdens de zitting komen verschillende feiten naar boven en geven een beeld van wat er 20 mei 2022 gebeurd zou zijn. Eerder die dag was de man aanwezig in een café waar hij ruzie kreeg met de bediening. Toen is hij naar huis gegaan om een mes te pakken. Hij zou van plan zijn om 'iemand iets aan te doen, een willekeurig iemand.' Daarna is hij rond gaan fietsen in Hilversum, met het mes in zijn jas bij zich.

Die avond fietst het toen 17-jarige slachtoffer richting station Hilversum. Ze moest de trein halen en fietst dus erg hard. Onderweg haalt ze een man op de fiets in en komt tot stilstand bij een stoplicht. Volgens de verklaring van het slachtoffer staat ze er er nog geen vijftien seconden, wanneer ze voelt dat er iemand heel dicht achter haar staat. Dan voelt ze dat ze geduwd wordt. Wanneer ze zich omdraait ziet ze de man en ziet ze ook dat hij iets in zijn hand heeft. Het gaat om een mes. Later blijkt ze te zijn gestoken door de man. Levensbedreigend zijn de wonden niet.

Ze weet naar de overkant van de straat te rennen en om hulp te roepen. Terwijl ze dit doet ziet ze dat de man er met haar tas vandoor probeert te gaan. Twee ooggetuigen houden hem tegen. Op de locatie wordt een gebroken mes gevonden, met een lemmet van 13 centimeter. De vrouw draagt de retro-jas van haar opa, een erfstuk. Die is erg dik en ze vermoedt dat die jas haar mogelijk goed heeft beschermd. De dag daarna wordt er aangifte gedaan.

Emotioneel

Bij de zitting is ook het slachtoffer met familie en vrienden aanwezig. De inmiddels 18-jarige vrouw houdt zich sterk, maar nadat haar advocaat haar eigen geschreven verklaring voorleest en de rechter nog wat vragen stelt, breekt ze. "Ik heb me op deze dag voorbereid alsof dit de tweede ergste dag van mijn leven is. Ik heb vannacht gedroomd dat ik daar weer was. Ik wil hier eigenlijk niet zijn", vertelt ze met tranen in haar ogen. Ook de aanwezige familie en vrienden luisteren emotioneel toe.

Ondanks dat het beter met haar gaat en ze naar een psycholoog gaat, heeft ze het nog steeds zwaar. De steekwonden zijn geheeld, maar 'de geestelijke wonden' nog lang niet. Ze durfde niet meer te fietsen en al helemaal niet langs de plek waar het allemaal gebeurde. "Mijn vertrouwen in vreemde gezichten is beschadigd." Haar schoolcarrière had erg hieronder te lijden, maar inmiddels is ze geslaagd voor haar VWO.

Na enig doorvragen van de rechter vertelt de verdacht dat hij zich goed kan voorstellen dat het voor de vrouw allemaal erg traumatisch is geweest. "Echt heel erg, vooral als je onschuldig bent." Maar voegt hij wel eraan toen dat het ook voor hem erg traumatisch is.

Pieter Baan Centrum

Tijdens de zitting praat de man moeilijk en binnensmonds. Hij wil weinig kwijt over wat er allemaal gebeurd is en zijn eigen achtergrond, maar uit het opgebouwde dossier wordt meer duidelijk. Zo wordt tijdens de zitting uitgebreid stil gestaan bij de geestelijke gezondheid van de man. Zo blijkt dat de man al eerder in aanraking is gekomen met justitie en toen al duidelijk was dat hij kampt met psychische problemen.

Nadat hij is opgepakt is de man behandeld in het Pieter Baan Centrum. Daar adviseren de deskundigen TBS met dwangverpleging, mede omdat de deskundigen niet vertrouwen of hij wel vrijwillig zijn medicijnen kan nemen. Ook de reclassering gaat mee met dit advies. Met dit advies is de verdachte het niet eens. "Ik sta open voor behandeling, maar ik voel nu dat ik in gijzeling wordt genomen en daar wil ik niet aan meewerken."

Volgens een verklaring van de broer van het slachtoffer is hij in april van vorig jaar gestopt met het nemen van zijn medicijnen en het daarna steeds slechter met hem ging. "Dat doen ze expres", reageert de verdachte. "Ze willen mij straffen. Ik wil de zorg die ik verdien, weet je."

Eis

Het Openbaar Ministerie eist dat de man 498 dagen cel en TBS met dwangverpleging krijgt. Dat is hetzelfde aantal dagen dat de man op dit moment in voorarrest zit. Ook eist het OM dat de verdachte het bedrag van 1080,20 euro voor materiële schade en 6000 euro voor immateriële schade terugbetaalt.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.