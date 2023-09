Badmeesters en juffen willen meer loon: "We dreigen kopje onder te gaan"

Zwemonderwijzers maken zich grote zorgen over de toekomst en willen meer loon. Dat is de belangrijkste aanbeveling die in het 'Witboek Zwembaden' staat. Burgemeester Maarten Poorter van de gemeente Heerhugowaard nam het boek vrijdag in ontvangst bij zwembad De Waardergolf. Volgens de zwemonderwijzers moet er snel iets gebeuren anders zal het vak verdwijnen en zullen steeds meer zwembaden de deuren moeten sluiten.

"We dreigen echt kopje onder te gaan als er niet snel iets verandert", vertelt zwemonderwijzer Angela Lammers uit Hoorn die het 'Witboek Zwembaden' aan de burgemeester overhandigde. Angela is een van de weinige zwemonderwijzers die fulltime lesgeeft. Dat doet ze al dertien jaar met veel plezier maar ze mist de waardering.

"Er komt heel veel bij kijken om kinderen te leren zwemmen, je moet organisatorisch technisch en didactisch onderlegd zijn. We hebben een enorme verantwoordelijkheid maar we verdienen ontzettend weinig. Als alleenstaande moeder met vier kinderen kan ik maar nauwelijks rondkomen."

Gaten in het rooster

"Er moet meer personeel bij en dus moet er door gemeenten meer geïnvesteerd worden", vindt FNV-bestuurder Ingrid Koppelman. "Binnen de zwembadsector zijn er ook nog eens drie verschillende cao’s met daarbij drie verschillende beloningsschalen. Zo kan het voorkomen dat je voor hetzelfde werk in de ene plaats meer verdient dan in een andere plaats. Op deze manier wordt het natuurlijk wel heel lastig om personeel vast te houden."

Want er is nu een groot tekort aan gediplomeerde zwemonderwijzers. Voltijdbanen bestaan bijna niet meer. Contracten zijn klein en er zijn geen toeslagen voor avond- of weekenddiensten. "We hebben nu al gaten in de roosters die we niet kunnen dichten. Het werk moet door steeds minder mensen worden gedaan. Uiteindelijk leidt dat tot sluiting van het zwembad en dat willen we niet."

Hoofd boven water

En om die situatie te veranderen, ligt de bal bij de werkgever en dat is de gemeente. Die moet ervoor zorgen dat er meer geld bijkomt. Burgemeester Poorter van Heerhugowaard ziet ook dat de sector worstelt en begrijpt de zorgen. "We zijn één van de waterrijkste gemeentes van Nederland, het is dus essentieel dat kinderen hier tijdig zwemles krijgen. Als er te weinig zwemdocenten zijn hebben we echt een groot probleem."

Trek dan de portemonnee zou je zeggen, maar zo makkelijk ligt dat volgens burgemeester Poorter niet. "De cao wordt landelijk afgesloten maar ik vind wel dat de zwemonderwijzers meer gewaardeerd moeten worden. We doen dus ook een appel namens de gemeente Dijk en Waard om een goede cao af te sluiten."

"Het water staat ons aan de lippen", aldus een boze badjuf Angela (tekst loopt door onder de video)