Na twee eerdere explosies in Amsterdam, vannacht ook deur in Driemond opgeblazen

Voor de derde nacht op rij is er een deur van een woning opgeblazen in de stad. Nu waren de bewoners van een huis aan de Burgemeester Kasteleinstraat in Driemond de klos. Na de knal ontstond er ook nog een flinke brand.

Waarom de woning doelwit was moet ook hier worden uitgezocht, het lijkt erop dat de woning voorlopig onbewoonbaar is.

De schade aan het pand is goed te zien. Zo is er vrijwel niets meer over van de voordeur en ligt er overal glas. Volgens een getuige heeft een omwonend een vrouw en een hond geholpen om uit de woning te komen.

De afgelopen tijd zijn er extreem veel van dit soort explosies in de stad. In het archief van AT5 staan dit jaar al zeker 100 berichten met het woord explosie in de kop. Deze week werden op IJburg en in Noord ook al deuren van woningen met een explosief opgeblazen."Je wordt misschien een beetje afgestompt omdat het zo vaak gebeurt, maar op deze manier komt het wel dichtbij", vertelde een buurman. "Ik ben erg geschrokken."

In juli was het aantal explosies in de stad van vorig jaar, dat waren er toen 99, al overtroffen. De politie gaf halverwege die maand al aan dat zij verwachten dat het aantal tegen het einde van het jaar verdubbeld is. Mede door het torenhoge aantal heeft de politie het Rijk om tweehonderd extra politiemensen gevraagd om de explosiegolf te bestrijden.