Hoe vier vrienden met Aalsmeerse Pramenrace de praam voor nageslacht behielden

160 teams in traditionele Aalsmeerse pramen nemen het morgen op de Westeinderplassen tegen elkaar op tijdens de 37e editie van de populaire Pramenrace. Ondanks dat de race inmiddels is uitgegroeid tot een waar volksfeest weten weinig deelnemers nog wie de vier vrienden zijn die de race ooit bedachten. NH mocht een stukje met hen meevaren, terwijl ze er sappig over vertelden.

Foto: De Dippers en versterking tijdens de eerste Pramenrace - Henk van Leeuwen

Aalsmeerders Henk van Leeuwen, Hans van der Meer, Peter Prochazka en Henk Willem Spaargaren zijn vrienden voor het leven. Nog steeds varen ze ieder jaar met veel plezier mee met de Pramenrace. Slechts één keer wonnen ze de race: de eerste editie. Eigenlijk draaide de Pramenrace al nooit écht om snelheid, maar tegenwoordig is de race uitgegroeid tot een waar festijn op het water. Aalsmeerders van jong tot oud versieren hun praam en zichzelf rijkelijk en laten de muziek hard uit de speakers knallen. Onderweg moeten ze op en langs het water gekke opdrachten uitvoeren, zoals klunen in een skipak.

Vier geestelijk vaders van Pramenrace blikken terug op eerste editie - NH Nieuws

“Het is heel erg veranderd”, vertelt Henk van Leeuwen, een van de oprichters. “Ten eerste waren de meeste deelnemers destijds nog vloeibaar, maar wij hadden bijvoorbeeld ook helemaal geen muziek aan boord.” Henk neemt verslaggever Celine Sulsters al varend op de Westeinderplassen mee terug naar die eerste race in 1987. De vrienden, toen eind-twintig en begin-dertig, stoorden zich er destijds aan dat het Aalsmeerse Bloemencorso nauwelijks meer door het dorp reed en wilden een eigen feestje vieren.

Pramen werden in Aalsmeer ooit door kwekers gebruikt als vervoermiddel. Zij brachten met de platbodems slib van de bodem van de Plassen naar de grond waar de seringen groeiden en haalden de struiken ermee van de eilandjes. De originele pramen zijn van hout, daarna kwam de aluminium praam.

"Toen hebben wij bedacht om iets te doen met een praam en zo'n oude motor." Smakelijk vertelt hij over die allereerste race: "Het startschot ging en dan moest je in je praam rennen, de Penta aantrekken en de route varen." Vriend Henk Willem valt hem in de rede: "Je vergeet één belangrijk ding: je moest ook een kratje bier meenemen en die moest aan het eind leeg zijn." Slechts drie teams gingen die eerste editie van start: De Witte van Leeuwens, TerribleSix en het team van de bedenkers: De Dippers. DIP staat voor 'De Illegale Peurders' en dat verwijst naar een grote hobby van de heren: peuren naar paling.

De Dippers tijdens de race in 2022 NH Nieuws

"Wij voeren die eerste race de hele tijd achteraan, totdat de rest ermee ophield. Toen waren we gelijk al euforisch", vertelt Henk. Hij doelt op de Penta-motoren van de andere teams die oververhit raakten. Ruzie met de Penta werd een belangrijk en vermakelijk terugkerend onderdeel van de Pramenrace. Na die succesvolle eerste editie van de Pramenrace stonden het tweede jaar 30 teams te trappelen om mee te doen. Het jaar erop waren dat er 60 en weer een jaar later 120. De Dippers hebben de eerste tien races zelf georganiseerd en toen het stokje overgedragen aan de huidige organisatie.

"De Aalsmeerse praam begon eigenlijk een beetje te verdwijnen" Dipper Henk van Leeuwen

Ze varen nog steeds met dezelfde Penta. De snelste zijn ze nooit meer geweest, maar de opkomst van gekke andere prijzen biedt hoop op een nieuwe bokaal. "Het is jammer dat we daarna nooit meer gewonnen hebben, maar misschien dit jaar weer... een seniorenprijs of zo", zegt Henk Willem lachend. Dat de Pramenrace zo'n succes is, maakt de bescheiden mannen stiekem best trots. "De praam begon eigenlijk een beetje te verdwijnen, maar wij hebben de Aalsmeerse praam weer op de kaart gezet en voor het nageslacht behouden", besluit Henk.