Al jaren klachten over pand aan de Kramatweg, waar gister een baksteen uit de gevel viel

Gisteravond rukte de brandweer uit naar de Kramatweg in Oost vanwege een baksteen die van drie hoog uit de gevel naar beneden viel. Volgens Stichting Woon staat het incident symbool voor het achterstallige onderhoud van de woningen. In de afgelopen twintig jaar kreeg de organisatie tientallen meldingen per jaar binnen.

"Er kwam een steen uit de lucht vliegen, die is precies naast mijn scootmobiel gevallen. Ik zat er gelukkig niet in, maar ik was helemaal overstuur natuurlijk", vertelt buurtbewoner Mieke Langenberg. Ze vreest, net als andere buren, dat er meer stenen loszitten in de gevel.

Volgen Stichting Woon staat deze gebeurtenis voor een groter probleem: het achterstallige onderhoud van de panden in de straat. Al twintig jaar lang krijgt de organisatie tientallen meldingen per jaar binnen van de bewoners die huren bij verhuurder Rappange.

'Vooral decorbouw'

"We zijn al heel lang bezig met deze panden", zegt Imre Doff van Stichting Woon. "We krijgen vaak meldingen van achterstallig onderhoud. Nu zijn het stenen uit de muur, dat is echt onveilig, maar vaak gaat het om andere dingen zoals lekkages. Helaas reageert de verhuurder daar niet goed op"

Volgens Doff verricht Rappange wel werkzaamheden, maar zijn die vooral gericht op hoe het er aan de buitenkant uitziet: "Vooral decorbouw. Geen structureel onderhoud."

Geen reactie

AT5 heeft vandaag meerdere keren contact gezocht met de verhuurder, maar kreeg geen reactie. Wel stond er vanmiddag ineens een monteur op de stoep. "Dit is een noodsituatie, dan moeten ze wel", zegt Doff. "Het had heel slecht kunnen aflopen."

Ook Langenberg beseft dat ze er goed van afgekomen is. "Ik krijg in oktober een kleinkind, maar als ik die steen op m'n hoofd had gekregen was ik daar niet overheen gekomen", zegt ze.

Of deze gebeurtenis zal leiden tot meer actie vanuit Rappange betwijfelt Doff. "Ik denk niet dat het zomaar zal leiden tot een structurele gedragsverandering bij Rappange. Maar wellicht dat er bij deze panden wel een beetje schot in de zaak komt."