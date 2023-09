Komt de dinsdagmarkt in Zandvoort toch terug? Eerst de buurt opknappen, vindt de wethouder

De dinsdagmarkt in Zandvoort Nieuw Noord, die vanaf 1 oktober stopt, wordt mogelijk later weer nieuw leven ingeblazen. Wethouder Lars Carree heeft dat de raad toegezegd. Maar niet voordat de wijk is opgeknapt.

De dinsdagmarkt is voor veel marktkooplieden niet rendabel en daarom staan er nog maar een paar met hun koopwaren. Het Zandvoortse college wil de markt daarom opdoeken, zodat het geld beter aan iets anders kan worden besteed.

De markt werd ooit opgestart in de wijk omdat daar over het algemeen weinig te beleven valt. In de wijk wonen veel ouderen, die dan moeten uitwijken naar de woensdagmarkt in het centrum. En dat terwijl er weinig bussen vanuit Nieuw Noord naar het centrum rijden.

Waar ging het mis?

De partij Jong Zandvoort wilde graag van wethouder Carree horen waar het de afgelopen tijd allemaal is misgegaan. Had de gemeente de dinsdagmarkt wel voldoende gepromoot onder de marktkooplieden en was de door de gemeente ingestelde marktmeester niet in gebreke gebleven? Raadslid Marloes Paap wees de wethouder op het grote sociale belang van de markt en kreeg daar de andere partijen ook in mee.

