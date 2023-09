Stank blauwalg bezorgt restauranthouder leeg terras: "Het stinkt"

Het is eigenlijk ieder jaar hetzelfde liedje in Den Helder: blauwalg in de grachten. Niet echt een fraai aanzicht, maar het is vooral de geur die voor overlast zorgt. Restauranthouder Georges Hanna baalt als een stekker, want vanwege de stank die de blauwalg veroorzaakt, lopen de meeste toeristen zijn terras voorbij.

De één omschrijft de lucht als 'iets dat in de buurt komt van rottende eieren', de ander houdt het op een weeïge stank. "Het is een hele sterke geur", aldus restauranthouder Hanna. "Heel naar eigenlijk." Het terras van zijn restaurant ligt pal langs de gracht in Willemsoord, precies ter hoogte van een stuk waar de blauwalg welig tiert. "Het is een terugkerend probleem", aldus de ondernemer. Op de vraag of het hem omzet kost, luidt het antwoord: "Dat denk ik wel ja." En inderdaad, ondanks het prachtige weer is zijn terras hartstikke leeg.