Stakende broodbakkers hebben hart voor hun werk én hun kindjes: ze eisen meer loon

In de sector waar Bart werkt, de ambachtelijke bakkerij, is het aanbod van een loonsverhoging van negen procent eerder afgewezen. "Het is lastig om te zien dat collega bakkers in de industrie er wel iets bij krijgen en wij niet. We willen net zoveel omhoog als zij", aldus Bart.

Bakkerij van Vessem heeft onder meer vestigingen in Haarlem, Heemstede, Bennebroek en Bloemendaal. Bart Blokdijk die al dertien jaar voor de bakkerij werkt, staakt voor een betere cao. "De lonen moeten omhoog omdat de hele wereld duurder aan het worden is. Dat is al jaren aan de gang." Daarom is er een tijdje geleden al een staking geweest bij de industriële bakkerij (andere tak binnen broodbakkerijsector met andere cao - red.). Daar zijn de lonen al fors omhoog gegaan, zo'n 16 procent.

Ondanks de staking is het voor Bart best lastig om zijn werk neer te leggen. "Het is niet erg om hard te werken en ik doe dat hier met veel plezier. Staken doe ik dan ook liever niet. Ik heb hart voor de zaak. Maar ik heb ook hart voor mijn gezin, mijn kindje en vrouw. We willen echt een betere cao."

Reactie directie

Eigenaar van Bakkerij van Vessem, Jos Huybregts laat in een bericht weten 'overvallen te zijn door de actie' en zegt de situatie te betreuren. Hij was niet op de hoogte van de onvrede die in het bedrijf heerste. "We werken in een open organisatie waar er altijd ruimte is voor hoor en wederhoor. Ik wil graag met alle werknemers in gesprek, maar niet onder druk van FNV", is te lezen op de website van de bakkerij.

Rechtszaak

Het is daarom nog wel spannend of er überhaupt gestaakt mag worden. De directie van de bakkerij heeft namelijk een kort geding tegen de staking aangespannen. Mocht de rechter de stakers gelijk geven, dan zal het werk twee dagen worden neergelegd. Zo niet, dan gaan ze morgen weer aan het werk.