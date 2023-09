Voormalig graffiti-schoffie spuit nu kerkelijke kunst, maar heeft nog steeds lak aan alles

De Aalsmeerse grafitti-kunstenaar Sander Bosman (53) werd op jongere leeftijd meerdere keren opgepakt voor vandalisme, maar heeft nu voor een kerkelijke tentoonstelling een graffiti-kunstwerk gespoten. "Het is best grappig om te zien dat graffiti-werk nu ook in die kringen gewaardeerd wordt", vertelt hij aan NH.

Toen de niet-religieuze Sander (53) gevraagd werd om een werk voor de tentoonstelling in de kerk te spuiten, herinnerde hij zich meteen hoe zijn juf vroeger over de Ark van Noach vertelde. Dat werd de inspiratie voor het werk, waarop te zien is hoe Noach de laatste mens de ark intrekt, voordat de zondvloed de wereld overstroomt.

De kerk en graffiti: verbaasde jou dat?

"De kerk wil misschien ook een beetje verhippen. Het is best grappig om te zien dat graffiti-werk ook in die kringen gewaardeerd wordt. Het is een ontwikkeling die je de laatste jaren terugziet. Je hebt nu het STRAAT Museum in Amsterdam, steeds meer documentatie door bijvoorbeeld The Dutch Gravitiy Library en meer expositieruimtes voor graffiti. De graffiti-cultuur krijgt een plek in de kunstgeschiedenis."

"Graffiti werd vroeger niet als kunst gezien. Graffiti is echt geboren op de straat, ontdekt en gemaakt door kinderen. Iedereen zegt nu: graffiti is kunst. Maar ik denk dat de eigenaar van een ondergespoten gebouw het daar niet altijd mee eens zal zijn. Het is ook best controversieel: soms is het vandalisme, soms is het kunst."

