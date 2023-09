Kasteel Bommelstein opent zijn deuren voor de laatste keer

Kasteel Nederhorst den Berg, in de volksmond bekend als Bommelstein, is zaterdag 9 september aanstaande te bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Dit zal de laatste keer zijn dat het kasteel in deze staat te bezoeken is, voordat het wordt omgetoverd tot woningcomplex.

Foto: Kasteel Nederhorst den Berg - Amanda Algra

Het 13e-eeuwse kasteel heeft het door de jaren heen zwaar te verduren gehad. Zo is het in 1660 door Franse troepen in brand gestoken toen zij Nederland binnenvielen. Na een lange tijd van verwaarlozing besloot antiekverzamelaar Jan Lourens Jonker in 1959 het kasteel op te gaan knappen. Weer afgebrand Op het moment dat de restauraties bijna voltooid waren in 1971, brak er een enorme brand uit. In deze brand zijn veel schatten, waaronder belangrijke stukken uit het Nationaal Archief in Den Haag, verloren gegaan. Jonker was echter vastberaden en besloot het verwoeste kasteel, wat nu slechts een ruïne was, nog een keer volledig te herstellen.

Foto: Brand in kasteel Nederhorst den Berg (1971) - Stadsherstel Amsterdam

Als meneer Jonker er niet was geweest, hadden we nu hier op de puinhopen gestaan van wat ooit een kasteel had moeten zijn. Allart Vaas

Sinds de jaren zestig is het pand thuis geweest voor meerdere bedrijven, waarvan Toonder Studio’s verreweg de bekendste is. Het bedrijf achter de stripfiguren Loekie de Leeuw, Tom Poes en Ollie B. Bommel werkte vanaf 1966 op het terrein. Bommelstein, het bekende kasteel uit de Bommelsaga, heeft veel overeenkomsten met kasteel Nederhorst. Dit is dan ook deze reden dat het kasteel de bijnaam Bommelstein gekregen heeft. Stadsherstel In 2022 is het opgekocht door Stadsherstel Amsterdam, die het pand wilt ombouwen tot appartementencomplex. Het kasteel moet hierdoor wel weer helemaal verbouwd worden, aangezien het hiervoor als kantoorpand gediend heeft. Allard Vaas, tijdelijke beheerder van het pand, vertelt dat Stadsherstel de perfecte organisatie hiervoor is. “Dit pand heeft zoveel opknap kracht nodig dat dit particulier niet te doen is. Stadsherstel heeft daar zoveel kennis over dat zij eigenlijk een van de weinige partijen zijn die dat zouden kunnen realiseren. Tenzij er ooit weer een hele rijke meneer Jonker komt.”