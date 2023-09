Jongeren vanavond op de vlucht voor politie in Heerhugowaard

Als er laagvliegende politiehelikopters of rondrennende agenten in Heerhugowaard-Zuid te zien zijn vanavond: schrik niet. Van zes tot negen is dat het toneel van het programma 'Hunters'. De gemeente waarschuwt voor eventuele overlast.

In dit programma worden jongeren op de hielen gezeten door de politie. Hun taak is om uit handen te blijven van de agenten. Het spel wordt niet georganiseerd omdat het lollig is, maar om jongeren betrokken te krijgen bij het politiewerk. Voordat het startschot klinkt zal de politie uitleg geven over wat hun werk behelst.

De deelnemers, die tussen de 12 en 23 jaar oud zijn, moeten creatief te werk gaan. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de hele omgeving. Gillende en rennende jongeren zijn dus goed mogelijk.

Vaker acties

Het komt vaker voor dat er in de provincie grote politieacties gehouden worden voor een programma. Eerder cirkelde er boven Texel twee Apache-helikopters die ingehuurd werden voor het AVROTROS-televisieprogramma 'Hunted'.

Ook Alkmaar was vorig jaar het toneel van een grote achtervolging: maar liefst 100 jongeren probeerden de politie toen te slim af te zijn. "We willen het imago van de politie verbeteren", vertelde hoofdagent Wouter toen. Volgens hem is de afstand tussen de jeugd en de politie te groot. "We hopen dat de jongeren hierdoor makkelijker een praatje met de politie maakt."

