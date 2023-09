Leerlingen Compaen leven zich uit in Street Art: "Dit is zo leuk. Dit ga ik vaker doen"

Tijdens de introductieweek krijgen leerlingen van Compaen VMBO uit Zaandam les in Street Art. Het is een samenwerkingsproject met de stichting Monet Atelier die Monet in Street Art heeft omarmd. Kunstenaar Piotr Baczynski alias BC Esobe legt de leerlingen de basis uit. "Dit is zo leuk. Dit ga ik vaker doen," zegt een meisje enthousiast.

Leerlingen van Compaen leven zich uit in Street Art. - NH Nieuws

Rob Cerneüs jr. is kunstdocent aan Compaen en vertelt dat vorig jaar al leerlingen van de Compaen kennis maakten met het werk van Claude Monet. De wereldberoemde schilder verbleef in 1871 vier maanden in de Zaanstreek en maakte 25 schilderijen. Die worden nu allemaal op een muur gezet. De teller staat op negen. Simone Ronchetti van het Monet Atelier springt een gat in de lucht als ze ontdekt dat er maar liefst 300 leerlingen uit Alkmaar langs de Monet-muurschilderingen aan het lopen zijn. "Het is zo fantastisch dat dit zo ongelofelijk aanslaat."'

Foto: Leerlingen van Compaen VMBO krijgen les in Street Art. - NH Nieuws