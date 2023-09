VVD-fractievoorzitter Claire Martens nummer 20 op landelijke kieslijst

De landelijke VVD heeft Claire Martens op nummer 20 op de concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen gezet. Martens is nu fractievoorzitter voor de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad.

De VVD heeft op dit moment 34 zetels in de Tweede Kamer. Wanneer de partij bij de komende verkiezingen in de buurt van dat aantal komt, is de plek die Martens op de lijst heeft hoog genoeg voor een positie als Kamerlid.

Martens liet begin augustus al weten dat ze bij de volgende verkiezingsperiode de overstap wil maken naar Den Haag. "De afgelopen jaren, en vooral tijdens de covidcrisis, ben ik erachter gekomen dat Den Haag bij veel zaken beslist. Toen is het bij mij gaan kriebelen en dacht ik: ik wil het zelf doen", vertelde ze aan Het Parool.

Andere namen

De lijst van de VVD wordt aangevoerd door Dilan Yesilgöz, die tot 2017 raadslid in Amsterdam was. Eric van der Burg, die als voormalig wethouder ook een Stopera-verleden heeft, is de nummer 4 op de lijst. Boven Claire Martens staat nog een derde Amsterdammer: Marielle Paul bezet plek 10 op de lijst.

Officieel gaat het dus nog om een conceptversie van de kandidatenlijst, die nog voorgelegd moet worden aan de VVD-leden.

Naast Claire Martens heeft ook Annabel Nanninga aangegeven dat ze de overstap naar de Tweede Kamer wil maken. Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam, liet gisteren weten dat hij eraan denkt om zich bij de nieuwe partij van Pieter Omtzicht, Nieuw Sociaal Contract, te voegen.