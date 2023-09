Gehavend AZ verslaat Eagles weer met ruime cijfers

Net zoals eerder dit seizoen heeft AZ ook nu weer Go Ahead Eagles overtuigend verslagen. In een besloten oefenduel in het Gelderse Garderen versloeg de formatie van trainer Pascal Jansen de ploeg uit Deventer met 6-2.

AZ en Go Ahead Eagles troffen elkaar al in speelronde één van de eredivisie. Toen won AZ in eigen huis met 5-1. En ook nu kwamen de Alkmaarders prima voor de dag. Trainer Pascal Jansen kon geen beroep doen op zijn internationals en vele talenten, aangezien AZ onder 20 in Argentinië is voor de finale om de wereldbeker. De overgebleven spelers maakten er desalniettemin een vermakelijke wedstrijd van.

Sadiq

De Alkmaarse treffers kwamen op naam van Ricuenio Kewal (2x), Denso Kasius, Jens Odgaard, Ibrahim Sadiq en een eigen goal van Gerrit Nauber. Voor nieuwste aanwinst Sadiq waren het zijn eerste wedstrijdminuten in het AZ-shirt. De Ghanese aanvaller kwam vorige week over van BK Häcken uit Zweden.

