Hele week al 'hot en happening': de Hop is hip in Huizen

Sinds een week hebben we een bijzondere gevleugelde gast in Huizen: de Hop. Een in Nederland zeldzaam vogeltje is letterlijk en figuurlijk neergestreken bij verzorgingshuis Amaris Voor Anker in Huizen. De vogelaars die in de tuin liggen te turen, zorgen voor amusement voor de bewoners, maar het levert ook wat overlast op. NH Gooi ging het uitvogelen en zag dat de Hop zich best makkelijk laat fotograferen.

Met zo'n twaalf vogelaars die op hun buik in het gras liggen aan het Oranje Nassauplein is het is op dit moment nog redelijk rustig. Ze liggen daar, opgesteld met camera's en enorme telelenzen, in de tuin van verzorgingshuis Amaris Voor Anker in Huizen. Het is er wel eens drukker; momenten komen voor dat er meer dan twintig man liggen. De Hop is namelijk geland in de tuin van het verzorgingshuis en verblijft er al de hele week. En aangezien het vogeltje zeldzaam is in Nederland, trekt hij een hoop bekijks.

In de tuin wordt er nu 'getwitcht', legt een mevrouw met een tattoo van een arend op haar arm uit: met fotocamera in de aanslag liggen voor het perfecte plaatje. Vogelaars zijn dus vaak 'twitchers', zoals dat heet. Niet te verwarren met het internetfenomeen Twitch. Hoewel er dus een aantal benamingen zijn voor de beoefenaars van deze hobby, is de term 'vogelspotter' uit den boze: spotten doe je bij vliegtuigen.

Opvetten

Linda Bakker, natuurfotografe en plat liggend op haar buik, fluistert dat de Hop zeldzaam is in Nederland. Volgens haar zijn er maar twee of drie broedparen in Nederland. Navraag bij Sovon Vogelonderzoek leert dat het er zelfs maar een of twee zijn. De rest van de Hoppen in Nederland, enkele tientallen, zijn zogeheten "doortrekkers". Ze trekken van en naar hun overwinteringsplaats.

In het voorjaar of, zoals nu, in het najaar heb je de beste kans om een Hop in Nederland tegen te komen. In het najaar zijn ze op doortrek naar Afrika en de tussenstop in Nederland is dan bedoeld om 'op te vetten', legt de woordvoerder van Sovon uit. "Het is een gevaarlijke en lange reis voor zo'n klein vogeltje dus hij moet eerst flink op krachten komen." Dat is ook de reden waarom je ze veel met hun snavel in de grond ziet pikken, op zoek naar vette wormen.

Roodoogvireo

De twitchers in het gras bij het verzorgingshuis fluisteren met elkaar en soms hoor je grote en dure camera's klikken. Een mevrouw die door het hele land twicht vertelt dat het nu bij de Hop nog redelijk rustig is. Toen de Roodoogvireo in Nederland te zien was hadden honderden mensen zich verzameld om maar een glimp van dit uiterst zeldzame vogeltje op te vangen. Verkeersleiders moesten er aan te pas komen om het toegestroomde publiek in goed banen te leiden.