Vooral rumoer op sociale media over plan voor tijdelijke woningen in Middenmeer

Op sociale media wordt veel gemopperd over het plan om 48 tijdelijke woningen voor spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders neer te zetten in Middenmeer. Zo vragen mensen zich openlijk af waarom dit wel en gewone woningen er niet mogen komen, vinden ze het slecht dat er niets wordt gebouwd voor jonge Middenmeerders en beweren ze dat het plan voor de tijdelijke woningen feitelijk al besloten zou zijn. Vanavond is een eerste informatieavond, maar zoals het er nu laat uitzien is de zaal nog (lang) niet vol.

De tijdelijke huizen moeten komen aan de Hoornseweg 13 in Middenmeer, een plek wat nu agrarisch land is en waarvan de gemeente Hollands Kroon eigenaar is. Als alles volgens plan gaat, moeten de in totaal 48 woningen er al begin 2024 staan.

Maar de raad moet eerst nog goedkeuring geven voor de plannen. En in aanloop daarnaartoe zijn er twee informatiebijeenkomsten: vanavond en woensdagavond in de Meerhoeve. Ad van der Veldt is de eigenaar van de Meerhoeve. Hoewel hij merkt dat het onderwerp erg leeft, heeft hij slechts twee mensen bij zich gehad die openlijk hun mening erover gaven. "Eén over de mail en één kwam persoonlijk naar me toe. Maar je kunt wel op de barricade springen, maar ga eerst eens rustig horen hoe de plannen in elkaar steken", vindt Van der Veldt.

Hij heeft de eerste schetsen van de woningen al gezien. "Het zijn arbeidersunits", vertelt hij. De tekeningen zullen vanavond ook worden getoond. Het plan is dat de units zo'n tien jaar blijven staan. Ze zijn vooral bedoeld voor spoedzoekers - mensen die bijvoorbeeld na een scheiding op straat komen te staan, Oekraïense vluchtelingen en statushouders.

'Tweede Ter Apel'

Van der Veldt hoort om zich heen ook zorgen van mensen die bang zijn dat er ex-gedetineerden terechtkomen. Of dat Middenmeer een 'tweede Ter Apel' wordt. "Maar dat wordt het juist niet. Laten ze naar de presentatie gaan en dan een mening geven. De verhalen dat het allemaal al beslist is, is in ieder geval niet waar. De race is nog lang niet gelopen", zegt Van der Veldt.

Peter de Caluwé, vicevoorzitter van dorpsraad Middenmeer, geeft aan dat een afvaardiging van de dorpsraad vanavond bij de informatieavond is. "Daarna gaat de dorpsraad vergaderen over het in te nemen standpunt van het dorp."