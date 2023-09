Auto belandt op vangrail na kettingbotsing in Nieuw-Vennep: vrouw gewond naar ziekenhuis

Bij een ongeluk in Nieuw-Vennep is één van de drie betrokken auto's op de vangrail terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde toen een van de auto's rechtsaf een bedrijventerrein wilde opslaan, waarna de auto erachter erbovenop knalde, en ook een derde auto betrokken raakte bij de kop-staartbotsing.

Het ongeluk gebeurde rond 8.30 uur vanochtend, bevestigt een woordvoerder van de politie.

Bij het ongeluk is een vrouw gewond geraakt. Zij is na behandeling door ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet duidelijk.

''Het was een soort kettingbotsing'', laat een politiewoordvoerder weten. ''De politie heeft de zaak afgehandeld, de verzekeringen gaan zich buigen over het ongeluk.''