Auto belandt op de vangrail, kettingbotsing aan de Venneperweg

Bij een ongeluk in Nieuw-Vennep is één van de drie betrokken auto's op de vangrail beland. Een auto stond stil om naar rechts af te slaan waarna er 2 andere auto's boven op de wagen klapte. Één vrouw is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie vond het ongeluk rond half negen in de ochtend plaats. ''Het was een soort kettingbotsing'', laat een politiewoordvoerder weten. Hierbij zijn in totaal 3 auto's bij betrokken. ''De politie heeft de zaak afgehandeld, de verzekeringen gaan zich buigen over het ongeluk.''